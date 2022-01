Detinguts dos homes acusats de robar a l'interior d'una estació de servici de Cabanes

La Guàrdia Civil ha detingut dos hòmens com a suposats autors d'un delicte de robatori amb força a l'interior d'una estació de servici situada en el terme municipal de Cabanes (Castelló), segons ha informat l'institut armat en un comunicat.

Amb motiu dels servicis que es tenen establits per part de la Guàrdia Civil per a les tasques de prevenció i protecció de la seguretat, els guàrdies civils pertanyents a la Unitat de Seguretat Ciutadana de la Comandància de la Guàrdia Civil de Castelló (USECIC), en circular pels voltants de la CV-10 de la població de Cabanes i concretament en una estació de servici, van observar llum a l'interior del bar que a aquesta hora hauria d'estar tancat.

Durant l'aproximació els agents van observar a l'interior del local a dos persones encaputxades, així com nombrosos cristalls trencats i les màquines expenedores descol·locades, per la qual cosa, després de prendre les oportunes mesures de seguretat, es va procedir a la detenció de tots dos. Es tracta de dos homes de 36 i 48 anys, els quals han sigut arrestats com a suposats autors d'un robatori amb força.

Les diligències instruïdes, juntament amb els detinguts, van ser entregades en els Jutjats de Castelló.