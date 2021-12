Condemnats a presó dos empresaris per tindre treballadors sense donar d'alta, amb llargues jornades i baixos salaris

La secció primera de l'Audiència Provincial de Castelló ha condemnat a un any de presó als dos gestors d'un centre de rentat de cotxes de Vila-real (Castelló) per tindre empleats que treballaven des de les 8.00 del matí fins el 20.00 o 21.00 hores, fins i tot algun dia fins a les 24.00 hores, quasi sense menjar si el treball no els ho permetia i amb retribucions que no aconseguien el Salari Mínim Interprofessional.

Així, la Sala condemna a tots dos homes per un delicte contra els drets dels treballadors i els imposa una multa de 1.440 euros.

La sentència assenyala que el 9 de novembre de 2018 membres de la Unitat contra la xarxes d'immigració il·legal i falsedat documental de la Policia Nacional de Castelló i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social van realitzar una visita d'inspecció al negoci a Vila-real gestionat per tots dos acusats.

En el moment de la inspecció es trobava treballant un ciutadà colombià en situació irregular a Espanya, que no havia sigut donat d'alta en la Seguretat Social i s'allotjava en dependències del propi centre, així com una altra persona, que va fugir en conéixer que es faria una inspecció laboral.

També treballava una altra persona en situació d'alta en la Seguretat Social des del 7 de novembre de 2018, així com una menor de 17 anys que va ser donada d'alta en la Seguretat Social el mateix dia de la inspecció. Les dos treballaven en el negoci des de feia aproximadament un mes.

Els acusats s'aprofitaven de la falta de recursos econòmics d'aquestes persones i, encara que havien sigut contractades a temps parcial per 20 hores setmanals, treballaven de dilluns a dissabte des de l'obertura de l'establiment, a les huit del matí, fins al seu tancament, sobre les 20.00 o 21.00 hores, fins i tot algun dia fins a les 24.00 hores, quasi sense menjar si el treball no li'l permetia, i la seua retribució era únicament la tercera part del preu del llavat dels vehicles, que no aconseguia ni el Salari Mínim Interprofessional.

Els acusats coneixien la seua obligació de donar d'alta als seus treballadors amb anterioritat a l'inici de l'activitat.