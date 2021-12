Las clínicas de la UCV atenderán a personas en situación de sin hogar y en riesgo de exclusión

De esta forma las personas en situación de sin hogar y aquellas en riesgo de exclusión social asistidas por Casa Caridad, que se hará cargo del coste de los tratamientos, recibirán los servicios de salud, según ha indicado la institución académica en un comunicado.

La "gran" reducción de tarifas que Clínicas UCV realizará para estos colectivos vulnerables se aplicará no sólo en lo referente a análisis PCR, de serología y antígenos frente a la covid-19, sino también a tratamientos en odontología, fisioterapia, podología, nutrición, psicología, logopedia y terapia ocupacional; además de las unidades de Úlceras, Sueño y Autismo.

El acuerdo ha sido sellado por el rector de la Universidad Católica de Valencia, José Manuel Pagán; así como por el presidente de la Caridad Valencia, Luis Miralles, en la sede de esta ONG valenciana.

Miralles ha calificado de "fundamental" la firma del convenio con la UCV porque gracias a él "los usuarios de Casa Caridad podrán recibir una serie de servicios realizados por profesionales fantásticos y con unos costes muy reducidos".

Según ha relatado el presidente de la ONG valenciana, los usuarios van a estar contentos con poder tratarse en la Clínicas UCV: "Hablamos de odontología, podología o gabinete de psicología; son muchos los servicios que se va a prestar a estas personas con una atención inmejorable".

"Se trata de gente necesitada, que sufre en primera persona las consecuencias sanitarias y económicas de la pandemia. Tienen poquísimos recursos, por decirlo de una manera suave, porque lo normal es que no tengan absolutamente nada. Que un profesional atienda a sus problemas con la boca o los pies es muy importante para ellos; por ejemplo, los pies de una persona que vive en la calle suelen tener muchos problemas. La labor de las Clínicas UCV es muy de agradecer", ha señalado.

En el marco del convenio, Miralles ha apuntado que Casa Caridad y UCV son instituciones "que se dedican desinteresadamente" a ayudar a las personas: "Nosotros ayudamos a los más necesitados; y la UCV no me cabe duda que concede ayudas y becas a todos aquellos alumnos que no pueden permitirse pagar la universidad".

Al respecto del acuerdo, el director de Clínicas UCV, Pablo Vera, ha explicado que el principal objetivo de la entidad que dirige es el de "poder atender las necesidades sanitarias de todas aquellas personas que por diferentes circunstancias no pueden costeárselas.

"Debido a la pandemia son muchos los que han perdido su trabajo, hay familias que viven sin sueldo alguno y es gracias a la labor de organizaciones sin ánimo de lucro como Casa Caridad o la Fundación Universitaria San Vicente Mártir que estas personas han podido comer, vestirse, dormir bajo un techo, encontrar trabajo o curarse una muela infectada, por ejemplo", ha apuntado.