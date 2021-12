PSPV-PSOE critica que la prolongació de la CV-149 de Benicàssim (Castelló) té defectes que afecten a la seguretat

El portaveu del Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de Benicàssim, Miguel Alcalde, ha criticat que la prolongació de la CV-149 que ha executat el consistori té "greus" deficiències que afecten a la seguretat.

Alcalde ha denunciat que "el vial executat per l'equip de govern del PP i Ciutadans ha de ser esmenat com més prompte millor per a evitar la perillositat que existeix en aquests moments". A més, -ha dit- "no està millorant la circulació perquè s'ha fet de forma aïllada sense complementar-la amb el bulevard del ferrocarril que sí que ha d'alleujar el trànsit, encara que per a l'alcaldessa, Susana Marqués, aquesta obra no té data".

Per al portaveu socialista, la prolongació de la carretera "manca d'una instal·lació d'il·luminació central ni lateral, no existeix vegetació en les vores laterals i en la mitgera central per a evitar enlluernaments i no s'ha col·locat tancat aïllant en els laterals de l'autovia, per la qual cosa pot accedir qualsevol animal posant en perill als vehicles que transiten per ella" i ha afegit que "a més, la falta de vegetació, li atorga un aspecte desèrtic que no es correspon amb un municipi turístic".

Finalment, Miguel Alcalde ha destacat que està el "agreujant" que l'execució es va dur a terme a l'estiu, "alterant el trànsit rodat en la temporada alta i de més sobrecàrrega de cotxes", i ha afegit que, "a tot açò, cal sumar-li que l'obra ja va començar amb sobrecostos que es van acceptar des de l'inici pel regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament".

"Una vegada més, Marqués posa de manifest la seua incapacitat per a dirigir el consistori i menys encara quan continua immersa en una guerra constant amb els seus socis de govern", ha conclòs.