Una nueva manifestación contra el pasaporte covid y la vacunación infantil recorre el centro de València

La protesta ha arrancado a las 18.00 horas en la plaza del Ayuntamiento y ha marchado por la calle de las Barcas, Colón, Xàtiva y Marqués de Sotelo, entre otras, convocada por las organizaciones Triple V, Unión Activa Valencia, Policías por la Libertad y Familias x la verdad.

Los participantes, en su mayoría sin mascarilla, han gritado consignas como "libertad", "los niños no se tocan", "no es una pandemia, es un genocidio" y "no al pasaporte judío". Además, han mostrado carteles con mensajes como '¿Cuándo vais a contar la verdad?', 'El siguiente discriminado puedes ser tú' o 'Vacunas de la muerte'.

Desde los colectivos convocantes consideran que el pasaporte covid es "anticonstitucional, ineficaz, coercitivo, discriminatorio y segregador social" y califican la vacunación infantil de "yatrogénica".

El pasaporte covid está en vigor en la Comunitat Valenciana desde la madrugada del 4 de diciembre y contempla la obligatoriedad de presentar un certificado de vacunación, prueba diagnóstica o certificado de recuperación del coronavirus a todos los mayores de 12 años para acceder a los establecimientos de hostelería y ocio, entre otros espacios.

Desde este viernes 24 de diciembre, la exigencia del pasaporte covid se ha extendido, tras el aval del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), a todos los espacios de ocio y restauración, así como a todos los lugares públicos en los que se consuma bebida o comida -como cines, sedes festeras, circos o salas multifuncionales-, y en los gimnasios, en los que se deberá llevar también la mascarilla.