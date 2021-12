Nathy Peluso encapçala les noves confirmacions del Low Festival 2022

Entre les novetats anunciades per l'organització "com a regal de Nadal", en un comunicat, també figuren Fangoria, Agnes, Shinova, Ginebras, Delaporte i Morreo.

Per la seua banda, Peluso, presentarà 'Calambre', el seu nou treball en el qual ha desenvolupat el seu ric univers musical i que li ha valgut per a la nominació al Grammy Llatí en la categoria de "Millor àlbum rock llatí o alternatiu".

Amb la seua particular mescla de gèneres musicals com hip-hop, el jazz o el folklore llatinoamericà i amb la seua poderosa veu i actitud, l'artista ha aconseguit posicionar-se, en molt poc temps, com un nom imprescindible.