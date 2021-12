Colomer siente "una gran decepción" ante la tasa turística: "Es un error y no es el momento"

Colomer ha realizado estas declaraciones en una entrevista en 99.9 Plaza Radio, que recoge Europa Press, el día después de que los grupos de PSPV, Compromís y Unides Podem en Les Corts alcanzaran un acuerdo para presentar la tasa turística antes de marzo tras consensuarla con el sector, con los ayuntamientos y con los vecinos.

"Sentí una gran decepción porque desconocía la evolución de este clásico, de este 'déjà vu' que hemos vivido tantas veces en los últimos años. Creo que es un error. ¿Cómo puede ser que en la sexta ola de la pandemia esta sea la reacción de un parlamento que representa a la soberanía popular, a la pluralidad y a muchísima gente que debe creer en las instituciones?", se ha preguntado.

Y ha insistido: "No es el momento. En plena sexta ola, en una oleada de crisis, cancelaciones e incertidumbres que planean sobre el sector, que la reacción del parlamento sea activar este impuesto no me parece lo mas audaz ni lo más necesario ni lo más oportuno".

Colomer aboga por "empatizar con la gente que sufre" y con un sector que "no se ha recuperado, que ha caído y que está lona porque ha perdido como nadie". "No es cierto que todos estemos en el mismo barco, estaremos bajo la misma tormenta, que es esta pandemia, pero hay unos que se han hecho muy ricos, negocios que no han parado de crecer en el mundo, mientras a otros se les ha golpeado en la línea de flotación, como el turismo", ha recalcado el dirigente socialista.

Pese a su "discrepancia", el secretario autonómico ha mostrado su "respeto" a la cámara y a los grupos y ha reconocido que no le gustaría estar en la piel de los portavoces parlamentarios antes de cerrar un presupuesto. "Pero lo cierto es -ha remachado- que ni yo personalmente ni mi departamento éramos conocedores de ese punto".

REACCIONES "PREOCUPANTES" POR ÓMICRON

Por otra parte, y sobre la evolución de la pandemia de coronavirus, el secretario autonómico ha reconocido que las reacciones por la nueva variante Ómicron son "preocupantes por una atmósfera indisimulable de miedo que recorre el mundo" y que se aprecia igualmente en los mercados emisores de turistas de la Comunitat Valenciana.

"¿Quién nos lo iba a decir? Veníamos, además, de alcanzar buenos porcentajes en el puente de diciembre, y hay daños en la economía, cancelaciones...", ha reflexionado.

No obstante, Colomer ha aseverado que "hay que seguir insistiendo en una certeza radical: los espacios turísticos, por mor de la profesionalidad, son cada vez más seguros". "Vamos a ver cómo evoluciona el futuro", ha apostillado.