Lotería.- La suerte sonríe a la Comunitat con más de 65 millones de euros de la Lotería de Navidad

A primera hora de este miércoles, 22 de diciembre, ha arrancado el tradicional sorteo de Navidad, un año todavía complicado como consecuencia de la Covid-19. A los pocos minutos ha salido el primero de los ocho quintos premios y ha guiñado un ojo a la Comunitat.

El 92.052, dotado con 60.000 euros a la serie, se ha dejado ver en Manises, València, Canet d'en Berenguer y Benidorm. En total, en estos municipios se han repartido 270.000 euros con este madrugador número.

Era la primera vez que sonaba Manises pero no ha sido la última.De hecho, el lotero de la administración número 3 de Manises (Valencia), Rafa Sanchis, ha vuelto a igualar el récord en el reparto de suerte del pasado año al ser tocado con cinco grandes premios en este Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad. "Nos hemos salido", ha recalcado a Europa Press.

En concreto, en 2021 este establecimiento ha vendido 70 décimos de cuatro quintos premios -los números 92.052, 26.711, 89.109, y 70.316- y de un cuarto -el 42.833- por un montante cercano al millón de euros. Este año ha explicado que se ha recuperado la venta por ventanilla tras caer el pasado por la pandemia.

Pero el quinto premio que más huella ha dejado en la autonomía ha sido el del número 24.198, que ha repartido 8.880.000 euros en la provincia de Alicante, entre los municipios de Benidorm y Elche.

La administración de Santo Domingo de Benidorm (Alicante), que ha vendido 130 series de este cuarto quinto premio, ha celebrado la noticia como si hubieran vendido el 'Gordo'. María Balaguer se ha mostrado "muy contenta y feliz" de repartir 7,8 millones a través de su negocio. "Estamos como si hubiéramos vendido el 'Gordo', está muy repartido", ha manifestado en declaraciones a Europa Press.

Otros tres quintos premios también se han dejado ver en la autonomía: el número 26.711 ha dejado 120.000 euros (en Manises y Peñíscola); el 70.316 otros 120.000 euros (en Manises y Guadassuar); y el número 34.345 ha repartido 60.000 euros (una serie) en la localidad castellonense de Oropesa.

Pasadas las 12.00 horas ha llegado otra buena noticia para la Comunitat. El tercer premio, con el número 19.517, ha repartido un total de 51.500.000 euros en el centro de València, desde la administración del número 14 de la calle Xàtiva.

ABONADOS AL TERCERO

Esta administración ha vendido los décimos por ventanilla, de forma muy repartida y a mucha gente de la zona, según ha explicado a los medios el administrador, Antonio Olmedo.

"Es una alegría muy grande", ha dicho, para explicar que es un premio "muy repartido, mucha ventanilla, la mayoría es de mucha gente de aquí, quitando alguna empresa", como alguna pescadería de barrio -'Andrés&Virtu', en Benimaclet- y alguna empresa de servicios. "He dado un brinco que para qué", ha aseverado, y ha admitido que no ha visto cantar el premio porque estaba haciendo cosas en la oficina -cerrada por la huelga convocada este mismo miércoles en el sector- y le han tenido que llamar por teléfono.

Antonio Olmedo ha detallado que tiene muchos abonados de ese número, que juegan todo el año, y esta es la primera vez que da premio en Navidad. Antes habían repartido en sorteos normales en una administración muy antigua, que ya era de su abuela, desde los años 50.

Su hermano, Miguel Ángel, ha detallado que llevaban "muchos años sin dar nada y esto nos pilla de novatos, a intentar gestionar esto", ha dicho y ha mostrado "mucha alegría por la gente que confía en nosotros y más con el mismo número". "Tengo el corazón que se me va a salir del cuerpo", ha admitido y ha concluido que él no juega este número pero: "Me llevo la ilusión de haberlo dado". "Esperamos dar el Niño también", ha avanzado.

Por otro lado, uno de los dos cuartos, el del número 42.833, ha vuelto a regar la Comunitat con 4.160.000 euros, muy repartido entre las localidades de Elche (10 series); Benidorm (cuatro series y tres décimos); Manises (tres series); El Campello, Mislata y València (una serie); Orihuela, Torrevieja, Peñíscola, Alaquàs y Tavernes de la Valldigna, un décimo.

En la de Elche, en la pedanía de El Altet, la responsable del negocio, Ana, ha indicado a Europa Press que espera que esté "muy repartido": "Nos ha hecho mucha ilusión el premio". En esta administración se han vendido 10 series del 42.833, todo por ventanilla. Se trata de un local con suerte ya que no es la primera vez que reparte un premio en el Sorteo Extraordinario de Navidad, puesto que el año pasado dio un quinto.

Por último, el segundo cuarto, el del número 91.179, ha dejado otros 200.000 euros en Alicante. María José, la responsable del negocio, ha señalado a Europa Press que se ha repartido por ventanilla a clientes habituales y es la primera vez que reparte un premio de Navidad. "Nos ha hecho muchísima ilusión, como si nos hubiera tocado a nosotros", ha añadido.

ABRIENDO LA RACHA

El último de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, el número 89.109, ha abierto la racha de la suerte en la veterana administración número 6 de Puerto de Sagunto, tras 63 años, y en la joven número 4 de Burjassot, con dos años de vida, llamada, en un juego de palabras y desde hoy con razón, La Burjasort.

La responsable de la administración de Puerto de Sagunto, María José Ruiz, ha mostrado su satisfacción por haber repartido diez décimos de este número: "Se abre la racha". En la de Burjassot, Iana, en España 2014, está al frente del local con su marido. "En Rusia antes no había lotería, es un mundo muy nuevo para mí, pero tan grande e interesante que me quedo impresionada", relata.