Mascarilla, ventilación y "sentido común", claves de un investigador del CSIC para unas navidades seguras

"Tras un año y medio muy duro que ha modificado enormemente la forma en la que nos relacionamos, llegamos a las segundas navidades sumidos en esta pandemia, cansados y a la vez esperanzados por la protección que ofrecen las vacunas. Pero la realidad y los datos nos obligan a contenernos una vez más y a ser responsables", advierte a través de un comunicado.

Y es que, a estas alturas, el investigador recuerda que "todos sabemos lo que debemos hacer para protegernos del virus y proteger a los demás: usar mascarilla, mantener la distancia de seguridad y reducir los encuentros en lugares cerrados tanto como sea posible".

Por tanto, recomienda reducir el número de personas con las que interactuar, "muy a pesar de las ganas de estar juntos", y siempre siguiendo rigurosamente las medidas de seguridad básicas, ya que son claves para prevenir contagios y facilitar los seguimientos si los hubiera. También es "muy importante" elegir la mascarilla adecuada para cada espacio: en exteriores, la quirúrgica o higiénica, mientras en interiores es aconsejable usar una FFP2.

Durante las reuniones familiares que se celebran en domicilios, las mascarillas y la ventilación de las estancias son las herramientas "más eficaces". El investigador aconseja utilizar mascarillas FFP2 con filtro viricida que se adapten al contorno del rostro para no dejar huecos que permitan la entrada de aerosoles.

Otra de sus recomendaciones es retirar las mascarillas solo en el momento en el que se va a comer o beber y guardarlas en un sobre o caja de plástico, no sobre la mesa, en un bolsillo o dejarlas colgadas de la muñeca o brazo.

TEST DE ANTÍGENOS ANTES DE LAS COMIDAS Y CENAS

Se debe renovar el aire de las estancias y, para ello, recuerda que lo mejor es la ventilación cruzada, abriendo puertas y ventanas opuestas. También ve muy recomendable realizarse un test de antígenos rápido, accesible en cualquier farmacia, antes de las reuniones familiares, para "asegurarnos de que todos estamos protegidos y evitar riesgos".

El experto insiste en que el lavado de manos es esencial, así como evitar besos y abrazos. "Los no convivientes no deberían pasar a la cocina, ni tocar la comida, ni cubiertos del resto de comensales", subraya, y añade que "siempre que sea posible, se debe mantener la distancia de seguridad y no alargar las sobremesas en exceso".

En definitiva, "es el momento de hacer prevalecer el sentido común para disfrutar de unas navidades lo más seguras posible y protegernos tanto nosotros, como a los más vulnerables; es decir, a nuestros mayores y personas con patologías importantes".