Coag cree que la CHD "se cruza de brazos" con su plan hidrológico y pide interconexión entre cuencas para no perder agua

En declaraciones a Europa Press, Rivera ha insistido en que el regadío es "fundamental" para la Comunidad y su organización presentará alegaciones al Plan Hidrológico de la Cuenca en ese sentido, periodo que acaba este miércoles 22 de diciembre.

"Me parece incongruente el plan que nos han presentado. Es como cruzarnos de brazos y esperar a que venga el cambio climático, que ya está aquí", señala para criticar que solo contemple "restricciones, prohibiciones y sanciones".

"Si no hay agua y tiene ahora una concesión de 6.000 metros cúbicos para regar, pues se le reduce y si se pasa le vamos a denunciar", relata Rivera que insiste en que todas las inversiones que se están haciendo "no sirven de nada" si no hay agua.

El líder de la organización agraria incide en el "error" que se ha cometido al no aprovechar los fondos de recuperación para "invertir" con "ganas y consistencia" contra el cambio climático y lo único que se propone es "más regulación".

De ahí que reclame más infraestructuras como balsas, para poder almacenar el "agua suficiente" que, en caso de déficit hidrológico, pueda abastecer la campaña de riego.

Más ambiciosa, aunque a su juicio "se puede hacer", es su segunda petición que va más allá del ámbito autonómico. Rivera pide interconexión entre las cuencas para no perder agua.

Para ello pone un ejemplo, la crecida del Ebro que estos días está anegando tierras de labranza y municipios de Navarra y Aragón. "Si se ha podido hacer un gaseoducto desde Rusia, otro desde Argelia... ¿tan difícil es la interconexión entre las cuencas? Hay que aprovechar toda ese agua que ahora está anegando el norte para bajarlo al sur que tiene una sequía enorme", explica.

Lorenzo Rivera advierte de que el agua ya es "estratégica" y lo va a ser "más" con el cambio climático. "Hay que racionalizar el agua y aprovecharla al máximo. Creo que no es ningún disparate", ha zanjado para recordar que ya en su día, el expresidente Rodríguez Zapatero, aprobó algo similar y que se conoció como 'minitrasvase del Ebro' con la intención de abastecer a Cataluña.