El Ayuntamiento de Linares quiere rehabilitar el Mercado de Santiago "en el menor tiempo posible"

Así lo han indicado fuentes municipales a Europa Press tras el reciente fallo del concurso de ideas para la puesta en valor y uso de este inmueble histórico impulsado por el Consistorio y cuya propuesta ganadora fue 'Viridarium lilium', presentada por Helena Cano.

No obstante, su elección no implica su ejecución, según se establecía en las bases: "El Ayuntamiento de Linares evaluará la posibilidad de inclusión de la propuesta ganadora de este concurso de ideas para la rehabilitación del edificio, no siendo esta situación vinculante", precisaban.

"La intención del equipo de gobierno (Cs-PP) es intentar rehabilitar ese mercado en el menor tiempo posible. Para eso, es necesario dotar primero de todos los instrumentos técnicos y económicos pertinentes, así como pedir al resto de administraciones que colaboren. Es un proyecto que Linares necesita para seguir revitalizando la zona centro y recuperar un mercado emblemático", han explicado al respecto desde el Ayuntamiento.

De este modo, no se ha concretado todavía los usos que podría tener una vez rehabilitado ni la cuantía que supondría esa intervención, mientras "se está trabajando" en las posibles vías para contar con la cooperación de otras instituciones en este proyecto.

Con respecto al concurso de ideas, dotado con 3.000 euros para el ganador, el jurado optó por 'Viridarium lilium' por ser el trabajo "más completo" en su presentación y por su diseño que "apuesta por la transformación del espacio interior y respeta la esencia de su exterior". Además, destacó los usos asignados para convertirlo en un espacio de encuentro e intercambio cultural, de formación y generación de empleo y ocio así como su integración en la zona.

En este sentido, valoró que engloba su propuesta en un Linares "con un rico patrimonio cultural, etnológico, artístico, industrial, minero, arqueológico y paisajístico". Así, Helena Cano fundamenta su obra en "la estratégica ubicación" del Mercado de Santiago y aboga por darle usos como una escuela de jardinería y botánica, aulas TIC destinadas a mayores, laboratorios de restauración, cafetería, locales de taller y venta de artesanía, además de un volumen diáfano que pueda servir de usos múltiples.

"Con este concurso de ideas, la administración municipal ha querido hacer partícipe a la ciudadanía en la recuperación del mercado, de tal modo que, dado su alto valor patrimonial y su situación estratégica, sirva para potenciar las características de su entorno, una vez rehabilitado, haciendo de este espacio un lugar atractivo, incrementando su valor turístico y contribuyendo a la reactivación económica", señaló el Consistorio al hacer público el fallo.