Tribunales.- Condenadas once personas por el transporte de hachís de Marruecos a España mediante helicópteros

En su sentencia, emitida el pasado 25 de octubre y recogida por Europa Press, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional detalla que el Juzgado Central de Instrucción número tres de la Audiencia Nacional inició en 2017 una investigación por un supuesto delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas de sustancias que no causan grave daño a la salud, en torno a "un entramado criminal" liderado por un cabecilla, en el que participarían el resto de los investigados en esta causa, "que tendría por objeto la introducción en España de sustancias estupefacientes a través de helicópteros, para lo cual disponían de infraestructuras en distintos puntos del territorio nacional, como Los Palacios, donde se encontraba la finca en cuyo interior se incautó un helicóptero modelo AS350S; y el helicóptero modelo BO-105E hallado en el interior de un semirremolque estacionado en unas naves de Alcalá de Guadaíra, además de diversos inmuebles en las provincias de Guipúzcoa, Sevilla o Málaga, para llevar a cabo los preparativos encaminados a la introducción y en su caso, ocultación de la sustancia estupefaciente.

Tras las correspondientes actuaciones policiales y judiciales, la sentencia, de conformidad entre la Fiscalía y las defensas de los acusados, declara como hechos probados que el principal acusado, un súbdito marroquí vecino de Estepona (Málaga) y apodado como "Faustino", encabezaba este grupo "con la colaboración de distintas personas que efectuaban dicho transporte a través de helicópteros, así como de otros individuos que proporcionaban los lugares donde ocultar las aeronaves y otros que se encargaban de descargar la sustancia estupefaciente para después proceder a su transporte y ulterior almacenamiento para su venta a terceros".

Entre estas personas se encontraba el acusado conocido como "Botines", un vecino de Rentería (Guipúzcoa) que "desempeñaba sus funciones dentro del entramado como piloto de aeronaves, a pesar de que no tenía licencia que le habilitara para ello, asistido por su entonces pareja sentimental y también acusada, quien participaba en los preparativos para los desplazamientos de la aeronave".

LA NAVE DE LOS PALACIOS

En paralelo, figura el acusado apodado como "Chili", quien "a través de un tercero había alquilado la nave sita en Los Palacios y Villafranca, donde se ocultaban los helicópteros tras las correspondientes operaciones de transporte, permaneciendo así ocultos", mientras otros acusados "prestaban apoyo para las descargas y el transporte de la sustancia estupefaciente en vehículos y los acusados conocidos como "Gótico" y "Chillón" participaban asimismo "en las labores de almacenamiento de la sustancia".

Entre las diversas operaciones descritas en el relato de hechos probados, se detalla que el 15 de enero de 2016, por ejemplo, "Botines" se trasladó a las inmediaciones de la nave sita en Los Palacios y Villafranca para efectuar un transporte, haciendo uso de una autocaravana de la que disponía, para llevar en garrafas el combustible necesario para el vuelo de uno de los helicópteros.

"Así, en la madrugada del 15 al 16 de enero de 2016", según el relato de hechos probados, dicho piloto "viajó con el helicóptero a Marruecos, donde cargó una cantidad indeterminada de hachís que posteriormente transportó a España", ocultando posteriormente la aeronave en la citada nave de Los Palacios.

RECONOCIMIENTO DE LOS HECHOS

"Todos los acusados han procedido a colaborar de manera activa con la Justicia en el esclarecimiento de los hechos con posterioridad a su detención, reconociendo en su totalidad su responsabilidad en los hechos que se les imputan", declara en cualquier caso esta sentencia dictada de conformidad entre las partes.

Así, el "jefe de la organización criminal" resulta condenado a dos años y cinco meses de cárcel y multas que suman 750.000 euros, por delitos contra la salud pública de sustancias que no causan grave daño a la salud, en cantidad de notoria importancia, y de blanqueo de capitales; mientras el piloto "Botines" resulta condenado a un año y once meses de prisión y una multa de 150.000 euros por un delito contra la salud pública de sustancias que no causan grave daño a la salud, en cantidad de notoria importancia, en el seno de una organización criminal; y un delito contra la seguridad del tráfico aéreo.

Otros cinco acusados son condenados cada uno de ellos a un año y siete meses de cárcel y multas de 125.000 euros por un delito contra la salud pública de sustancias que no causan grave daño a la salud, en cantidad de notoria importancia, en el seno de una organización criminal; otro más a un año y cinco meses de cárcel y una multa de 150.000 euros por el mismo delito, la pareja de "Botines" a nueve meses de cárcel y 40.000 euros de multa como "cómplice" del citado delito de drogas; un acusado más a seis meses de cárcel y multa de 40.000 euros y una última encartada a cuatro meses de cárcel y una multa de 50.000 euros por un delito de blanqueo de capitales.