El circuit Sonora conclou a Castelló amb Cactus, Jazzwoman, Polock i Néstor Mir

Sonora, el circuit de la música valenciana, organitzat per Cultura de la Generalitat a través de l'Institut Valencià de Cultura (IVC), conclou aquest cap de setmana la seua estada en l'Auditori i Palau de Congressos de Castelló amb dos concerts dobles de Polock i Néstor Mir i Cactus i Jazzwoman abans de traslladar-se a Alcoi per a continuar amb el circuit.

El divendres 17 de desembre estaran a l'Auditori les propostes de pop del grup Polock i el cantautor Néstor Mir, dos propostes finalistes als Premis Carles Santos 2020.

Polock és un grup valencià que va aconseguir l'èxit internacional amb el seu primer treball anomenat 'Getting Down from The Trees'. La presència en el MTV Winter, Primavera Sound i la publicació als Estats Units, Suïssa, Espanya, França, Holanda, Anglaterra i el seu particular èxit al Japó han forjat el recorregut d'una banda que va incloure un dels seus majors himnes, 'Everlasting', en FIFA 2015.

Néstor Mir ha seguit la senda iniciada per 'Home Gran' i fa un pas significatiu en el seu creixement com a compositor de cançons i escriptor d'històries. Es redibuixa com a nord-americà vestint amb la llengua de la seua mare una recopilació de cançons directes, fresques i entretingudes, que es reuneixen en el seu últim disc: 'Un immens infinit continent'.

El dissabte 18 de desembre a les 19.30 hores serà el torn de la música urbana, amb els grups Cactus i Jazzwoman. Després del seu disc debut homònim, 'Cactus', a l'abril de 2018, i amb més de 50 concerts a les seues esquenes, la seua combinació d'electrourbano no ha deixat a ningú indiferent i ara ha arribat l'hora del disc confirmació de la banda, 'Roma' (2019), guanyador del Premi Carles Santos al millor disc de música urbana.

Jazzwoman torna a l'atac amb nova música a partir de 'Malèfica' (2020), el seu àlbum debut, i mostra sobre els escenaris tot el seu talent i energia, demostrant que s'ha guanyat a pols el títol de gran promesa de l'escena musical urbana, el ballar lliure i sense por entre diferents gèneres i estils.

CIRCUIT SONORA

El circuit Sonora porta per tot el territori valencià als grups i solistes que van resultar finalistes o guanyadors de l'anterior edició dels Premis Carles Santos de la Música Valenciana i ara torna a la carretera d'octubre a març. Amb el lema 'La música et fa viatjar', presenta 30 concerts de 33 artistes valencians que en aquesta edició viatjaran a cinc localitats: Peníscola, Castelló de la Plana, Bocairent, Alcoi i Alacant.

Els artistes que formen part d'aquesta tercera edició de Sonora són Smoking Souls, Dani Miquel, Badlands, Pau Alabajos, Sierra Leona, Eva Gómez, Verdcel, Christian Penalba, Jamaican Jazz Lovers, Manolo Valls, Marcel el Marcià, Johnny B. Zero, Marala, Laura Esparza i Carlos Esteban, Polock, Néstor Mir, Cactus, Jazzwoman, Duna, Urbàlia Rurana, Mo'roots, Pool Jazz, Jonatan Penalba, Ana Zomeño, Spanish Brass, Trobadorets, Tarquim, Eva Romero & Manuel Hammerlinck, Pepe Zaragoza, Chema Peñalver, Pete Lala, Andreu Valor i Blackfang.

En aquesta edició, la imatge gràfica ha anat a càrrec de l'estudi Sud+Sud i el vídeo promocional del circuit és de Tresdeu. Tota la programació de Sonora pot consultar-se en la web circuitsonora.com, on també poden comprar-se les entrades, que tenen un preu simbòlic de 3 euros en tots els concerts del circuit.