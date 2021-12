Estaràs pide en la UE que se garantice la persecución de la ciberviolencia contra las mujeres

Durante su intervención en el Pleno del Parlamento Europeo que ha arrancado este lunes en Estrasburgo, Estaràs ha recordado que "la violencia de género es una de las más grandes violaciones de derechos humanos y que la ciberviolencia es la continuidad de la violencia contra las mujeres 'off line', ya que las nuevas tecnologías son los nuevos espacios para relacionarse".

En una nota de prensa, Estaràs ha insistido en que se necesita un marco europeo para tener una definición que unifique qué es la ciberviolencia, incluyendo el ciberacoso, las amenazas, el control a distancia, la inducción al suicidio, a la anorexia, etcétera.

Además, ha continuado la eurodiputada 'popular', "hay que tomar medidas de protección y apoyo a las víctimas, facilitar el acceso a la información y tener un teléfono europeo de atención. Hay escasas denuncias y hay una escasa concienciación de este tipo de delito, es el momento de actuar y de mostrar un apoyo rotundo a las víctimas".

Por otro lado, Estaràs ha resaltado la importancia de trabajar también en la prevención de esta violencia, educando en un uso responsable y seguro de internet.

Al debate sobre la ciberviolencia le ha seguido un debate sobre la igualdad entre mujeres y hombres, en el Estarás ha asegurado que la igualdad de oportunidades "es pilar fundamental de la UE".

Asimismo, ha hecho un llamamiento a los eurodiputados hombres, ya que la mayoría de las intervinientes han sido mujeres, invitándoles a participar también en los debates sobre la igualdad, "tan importante como otros como la economía y el empleo".

"Este no es un debate solo de mujeres, aún queda mucho por hacer y tiene tanta importancia como otros temas. Necesitamos igualdad y que esta igualdad impregne todas nuestras acciones. Sin igualdad no hay Europa, no hay valores y no hay futuro", ha concluido.