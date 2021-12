Rioja, la marca de Denominación de Origen que mayor confianza genera en el Sector del Vino en España

20M EP

NOTICIA

La marca Rioja D.O. se encuentra entre las 100 marcas que mayor confianza generan en España, según datos del estudio 'Marcas de Confianza del Año 2021 en España. Top of Trust. Edición Marcas Españolas', elaborado por la firma iTRUST Country Brand Intelligence en alianza con el think tank MESIAS - Inteligencia de Marca España.