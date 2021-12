Castelló programa més de 30 activitats i espectacles culturals durant el Nadal

La Regidoria de Cultura, encapçalada per Verònica Ruiz, ha programat més d'una trentena d'activitats i espectacles culturals per a les festes de Nadal. Aquesta programació està especialment dirigida per als més menuts amb l'objectiu de "gaudir d'uns dies intensos de cultura amb la família", segons ha destacat l'edil Verònica Ruiz.

Tal com ha explicat la regidora Ruiz, s'ha organitzat un mes de Nadal intens, amb molta activitat cultural, espectacles i actuacions per a tots els públics, "però sobretot cap a un públic familiar". "Som conscients del que signifiquen aquestes dates màgiques per als xiquets i xiquetes de casa, per açò tenim més de 30 propostes amb el cicle de teatre Nadal al Raval, amb Nadal de Circ, el tradicional Betlem de la Pigà, concerts d'agrupacions corals i de la Banda Municipal o acostant la divulgació científica al Planetari", ha afegit.

Precisament aquest dissabte 18 de desembre arranca el Betlem de la Pigà a les 21.00 hores en el Teatre Principal, una tradició nascuda en la ciutat en 1980 envoltada dels personatges més populars del Castelló del segle passat.

També ho farà aquest dijous 16 el 'Nadal de Corals', on les agrupacions corals tornen a les places de Castelló i al Teatre del Raval fins al 26 de desembre amb 16 concerts de 10 corals en 10 espais de la ciutat.

Quant al 'Nadal al Raval' són sis les funcions de teatre per a públic familiar. Com a novetat, el cicle compta enguany amb tres estrenes de companyies de Castelló on conflueixen diferents llenguatges teatrals de sala: titelles amb música en directe, circ de sala, teatre físic o teatre visual.

La programació comença el dimarts 21 amb 'Júlia en el país dels llibres'; dimecres 22 amb 'La costurereta valenta'; jueves 23 con 'El rei Midas y la metamorfosis'; dimarts 28 amb 'Lluna, dos i tres'; dimecres 29 amb 'Tranvía num 12', i dijous 30 amb 'Colorín Colorado'. Totes les obres són a les 18.00 hores i es poden aconseguir entrades a través d'entradescastello.es.

PLANETARI

En el Planetari s'amplien les projeccions matinals amb dos sessions, a les 11.00 hores i a les 12.30 hores, del 23 de desembre al 7 de gener. Entre uns altres, aquest espai pioner en la divulgació científica també comptarà amb la projecció de la pel·lícula 'Voyager. El viaje infinito' el dijous 23 de desembre, l'observació solar de Nadal aquest dissabte 18 de desembre amb inscripció gratuïta en la plataforma municipal Eventbrite, o amb els 'Planetallers de Navidad' els dies 19 i 26 de desembre i el 2 i 9 de gener.

El 2022 arrancarà amb quatre funcions de circ de carrer amb 'Nadal de Circ'. Concretament, els dies 2 i 3 de gener la Plaça Hort Sogueros es convertirà en escenari del millor circ nacional i contemporani amb pallassos, humor, malabars, espectacles participatius, bàscula coreana, entre uns altres.

Els espectacles del diumenge 2 seran 'Tempus fugit' de la Tete (Catalunya) a les 12.00 hores, i 'White bottom' de Ramiro Vergaz (Valladolid) a les 17.00 hores; mentre que els del dilluns 3 seran 'Poi' de Cia d'És Tro (Mallorca) a les 12.00 hores, i 'Tartana' de Trocos Lucos (Madrid) a les 17.00 hores.