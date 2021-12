El PPCV critica la "falta de planificación" del Consell con la vacunación contra la Covid en los colegios

A su juicio, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, "ha estado más preocupado por anunciar en los medios antes que a las familias, a los docentes y sanitarios el protocolo de la vacunación infantil, generando malestar entre profesionales y padres y madres", ha manifestado. "Es incomprensible que los directores de los centros se enteren antes por la prensa que por Sanidad de que la vacunación será en las escuelas", ha señalado la portavoz de Educación del GPP en un comunicado. "Lo mismo sucede con el personal sanitario, en este caso pediátrico. La Sociedad Científica de Pediatría de la Comunitat Valenciana ha anunciado que ha sido citada mañana por Sanidad para hablar del plan de vacunación, pese a que la noticia ya había salido publicada en los medios cuatro días antes", ha indicado. A su entender, "en un tema tan importante es preocupante que se tomen decisiones políticas y no científicas. Puig ha querido actuar con tanta precipitación que se ha dejado en el camino a los médicos, a los docentes y a las familias. ¿Si no se ha contado con ellos quién ha establecido y aprobado el procedimiento?", ha preguntado. Gascó ha afirmado que el PPCV "siempre ha respaldado las decisiones sanitarias vinculadas con la Covid, pero el diálogo, la planificación y la coordinación deben ser el punto de partida. Confiamos en la vacunación como mecanismo para hacer frente a la pandemia, pero esta debe estar bien planificada y ordenada, más aún cuando se trata de niños tan pequeños", ha indicado. "DUDAS" DE DOCENTES Y FAMILIAS La portavoz de Educación ha recordado que el Ministerio fijaba que los menores de 12 a 15 años debían ir acompañados a vacunarse, "pero ahora los más pequeños irán sin la presencia de sus progenitores. No tiene sentido y está generando un gran malestar entre las familias", opina. Asimismo, "hay docentes que han expresado a través de un comunicado su preocupación por cómo se va a garantizar el derecho a la intimidad de aquellos alumnos cuyos padres no autoricen la vacunación", ha advertido. "Otra de las dudas que han planteado los docentes es qué pasará con aquellos centros que no tienen el espacio suficiente que ha exigido la Conselleria de Educación", ha manifestado la diputada. Así, ha recordado que se exige contar con dos aulas grandes "de las que no disponen muchos colegios, y hay que recordar que esta adecuación la deben hacer en 48 horas". Gascó ha preguntado también "qué va a suceder en el caso de los menores que estudian en barracones y cuyo espacio es limitado". "Desde el PPCV esperamos que se hagan unas instrucciones conjuntas de Sanidad y Educación para que se dé garantías jurídicas a sanitarios, docentes y familias, así como protocolos de actuación claros para que todos los profesionales y miembros de la comunidad educativa sepan exactamente en qué va a consistir el proceso de vacunación. Remitir escritos a los centros educativos sin ningún tipo de rango jurídico en un tema tan importante sería una auténtica temeridad. Vacunación sí, con planificación y orden", ha señalado.