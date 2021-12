El alcalde lamenta que Carolina Marín no compita finalmente en el Mundial de Bádminton y agradece "su esfuerzo"

20M EP

NOTICIA

El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, ha lamentado este viernes que la volantista Carolina Marín no pueda finalmente competir en el Mundial de Bádminton Absoluto que comienza este domingo en la capital, al no estar recuperara de su lesión, y ha destacado y agradecido el "esfuerzo" que ha realizado al intentar participar en el mismo, así como que, a pesar de que no vaya a competir finalmente sí esté presente.