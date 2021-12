El PSOE reclama destinar a aparcamientos los solares públicos o privados sin uso del casco histórico de Almería

La edil socialista ha explicado que son muchas las quejas vecinales por el estado ruinoso de solares que se reciben en la sede del Grupo Socialista, pero también en el propio Consistorio, especialmente, del centro de Almería y Casco Histórico, y ha lamentado que "no se haga una gestión eficaz de este tema".

En su opinión, "el Ayuntamiento tiene que realizar un mayor esfuerzo por cumplir y hacer cumplir la legislación andaluza y las ordenanzas municipales en materia de conservación de solares y edificaciones ruinosas".

La edil del PSOE, quien ha desvelado que "hemos contabilizado más de 230 parcelas en mal estado, entre solares y edificios ruinosos", considera que "el alcalde debería dar ejemplo dejando los solares municipales libres de residuos y en las debidas condiciones y, a continuación, exigir a los particulares el cumplimiento de las ordenanzas".

Carmen Aguilar ha recriminado al equipo de Gobierno del PP que "no tiene un orden de prioridades en este sentido, no existe una relación de solares y edificaciones, e incumple así la propia Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas", al tiempo que ha asegurado que "esta situación es especialmente grave en algunas zonas del Casco Histórico donde hay solares en un estado de dejadez y de peligro -no están ni vallados- que el Ayuntamiento no debería permitir".

La concejala del Grupo Socialista ha recordado que desde el PSOE "hemos presentado numerosos escritos solicitando la limpieza de muchos de estos solares, ya que corresponde al Ayuntamiento su mantenimiento y que permanezcan correctamente cerrados, sin embargo, no hemos visto ningún avance". Así, ha especificado que se han presentado solicitudes de limpieza para la Plaza Virgen del Mar, calle Aurora, calle Veleta, Mulhacen o Reducto.

Para Carmen Aguilar, "la limpieza y el mantenimiento de estos espacios en el Casco Histórico deberían ser una prioridad para el Ayuntamiento, por los vecinos de ese barrio y porque son las calles más visitadas por los turistas", y ha concluido que "no tiene sentido que se hagan grandes inversiones en el entorno de La Alcazaba y, sin embargo, permanezcan esas parcelas completamente abandonadas y sucias a la vista de todos"