Merino niega que Cs vaya a integrarse en el PP y enfría la posibilidad de una coalición: "Falta mucho para elecciones"

Así se ha pronunciado Merino en una entrevista con Europa Press, donde ha remarcado que estas formaciones son dos partidos "muy diferentes", ya que Cs es liberal y el PP, conservador. "Tengo muy claras todas las cosas que nos diferencian y no podemos llegar a ser lo mismo", ha agregado.

Merino ha insistido en que Ciudadanos es "un partido necesario" que, pese a sus "muchas diferencias con PSOE y PP", está "dispuesto a acordar con ellos para alejarles de los extremos y hacer una política sensata". "Creo que es bueno que Ciudadanos siga en las instituciones", ha agregado.

De hecho, se ha mostrado confiada de que van a seguir y ha remarcado que "las encuestas comienzan a ir mejor porque se están haciendo las cosas bien" y que están "consiguiendo transmitir esa utilidad" de Ciudadanos. Recordando uno de sus lemas de la anterior campaña electoral, está "convencida" de que puede haber "remontada".

"Vamos a pensar que esto es un paréntesis, que esto da muchas vueltas y que han ocurrido una serie de circunstancias que nos han llevado a este momento. Pero estoy convencida de que se le va a dar la vuelta", ha manifestado.

Además, ha rechazado que la presidenta del partido, Inés Arrimadas, deba ser relevada. Pese a ello, sí ha considerado que la moción de censura fallida en Murcia "fue un error de comunicación y de forma, independientemente de que el fondo tuviera su razón".

De hecho, considera que ya les "pasó factura" en su momento a las personas relacionadas con aquella operación, por lo que no cree que vaya a haber cambios orgánicos a nivel nacional.

FINANCIACIÓN

Una de las cuestiones en las que Ciudadanos tendrá que posicionarse a nivel nacional es la reforma de la financiación autonómica. Para Merino, "es muy peligroso lo que está ocurriendo", puesto que considera que se están "generando bloques entre comunidades, que incluso pueden ser del mismo signo político". "Esperemos que no vaya a más", ha agregado.

En este sentido, ha abogado por "dejar a los técnicos que digan qué se tiene que hacer y qué es lo que se tiene que aprobar para que el resultado sea la igualdad de oportunidades para todos".

Pero los técnicos, como los políticos, también han mostrado posiciones diferentes. Así, mientras en la Comunitat Valenciana se ha defendido la población ajustada, en otras autonomías se ha primado la despoblación, como hasta ahora. "Tienen que sentarse todos y tiene que haber un consenso para que el resultado sea ese", ha opinado.

No obstante, pese al consenso entre técnicos, el nuevo modelo de financiación deberá aprobarse, por mayoría cualificada, en el Congreso y el Senado. Preguntada por cuál será la postura de Ciudadanos en el Congreso, ha manifestado: "Creo que tiene que apoyar un sistema que sea justo para todos, para todas las comunidades, no que pase a ser injusto para otras".

Sin embargo, la formación gobierna en territorios que defienden posiciones alejadas en este debate como Andalucía -alineada con la Comunitat Valenciana- y Castilla y León -más favorable a la despoblación-. ¿Pesará más en la decisión de Ciudadanos el criterio de Castilla y León, donde gobiernan, que el de la Comunitat Valenciana, donde no? "Espero que no sea así", ha expresado.

"MESES CONVULSOS"

De vuelta en la Comunitat Valenciana, Merino hace gala de calma orgánica tras unos "meses convulsos" por la salida del exsíndic, Toni Cantó, y los cinco diputados tránsfugas. De hecho, no prevé cambios orgánicos ni en el grupo. "A mí nadie me ha dicho nada ni intuyo que los vaya a haber", ha bromeado.

Sí ha admitido que entre marzo y junio de este año vivieron "de alguna forma, una montaña rusa". La moción de censura fallida en Murcia, la salida de Cantó, la salida de los diputados tránsfugas y el fracaso electoral en Madrid fueron los principales eventos en esa primavera 'horribilis' para Cs. No obstante, "el verano sirvió para tomar un poquito de distancia y asentar todos los acontecimientos ocurridos".

Ahora, ha asegurado que todo el grupo está "volcado" en trabajar sobre los presupuestos y ha considerado que "el trabajo siempre da sus frutos". Si bien es cierto que la tramitación presupuestaria tiene un lugar preponderante en Les Corts los últimos meses del año, en las últimas sesiones Ciudadanos también ha enarbolado otra bandera: las críticas a Mónica Oltra por su gestión al frente de la Conselleria de Igualdad y por la condena a su exmarido por abusar de una menor tutelada.

De hecho, en la última sesión de control, los 13 diputados de Cs se presentaron con camisetas en las que pedían la marcha de la consellera, algo que, según Merino, fue "una cosa puntual". Preguntada por esta cuestión y las críticas que recibieron, ha negado que hayan abandonado la "moderación". "Justamente yo soy más moderada que el síndico anterior", ha remarcado, en referencia a Cantó.

Los reproches a la vicepresidenta son una constante entre los tres grupos de la oposición en las últimas sesiones plenarias. No obstante, Merino considera que "no es la misma crítica". "Sí que puede tener algo en común, pero evidentemente yo creo que hay diferencias", ha agregado. "Yo creo que todos queremos que Mónica Oltra no siga siendo vicepresidenta del Consell", ha zanjado.