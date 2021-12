Guardiola: "Si Sánchez viene a no dar soluciones a los problemas que él ha creado en la Región, puede ahorrarse el viaje

"Sánchez vuelve a evidenciar su sectarismo y su deslealtad, demostrando lo poco que le importa la Región y el millón y medio de murcianos" porque, ha subrayado Guardiola, "no ha venido para dar respuesta a las demandas de los ciudadanos, sino a un acto de propaganda política".

La 'popular' ha destacado que "Pedro Sánchez no ha estado donde tenía que estar ni cuando tenía que estar", para continuar afirmando que "no ha estado durante la pandemia, no hay estado durante la crisis medioambiental del Mar Menor, no ha estado con los agricultores ni con los transportistas ni con la policía y la guardia civil".

Asimismo, ha recordado que "todavía estamos esperando la respuesta a los numerosos requerimiento que le ha hecho el presidente regional, Fernando López Miras, para celebrar un mesa bilateral y atender temas cruciales para la Región como la financiación autonómica, los fondos europeos y el fondo Covid".

Guardiola ha remarcado que "los murcianos necesitan hechos, no promesas vacías" y, por eso, ha puntualizado, "mañana Pedro Sánchez tiene que decir, sin rodeos y sin excusas, si va a garantizar el agua del Trasvase Tajo-Segura; si va a dotarnos de recursos para las infraestructuras como el Arco Norte, el Arco Noroeste y el tercer carril de la A7 que están causando retenciones kilométricas y atascos; cuando va a llegar el AVE, que él retrasa; si va a reformar con urgencia el sistema de financiación autonómica que nos discrimina; si va a bajar la luz y los impuestos que asfixian a las familias y hogares", punto en el que ha indicado que "debe tomar ejemplo de las políticas de libertad económica y baja presión fiscal del Gobierno de Fernando López Miras, que ayer mismo anunciaba la eliminación del impuesto de Donaciones entre hermanos, tíos y sobrinos".

La portavoz del PPRM ha señalado que "el presidente López Miras sigue bajando impuestos, como ya lo hizo eliminando el injusto impuesto de Sucesiones y Donaciones, con el que los murcianos ya se han ahorrado más de mil millones de euros, algo de lo que deberían tomar buena nota el PSOE que quiere volver a imponerlo".

"Pedro Sánchez solo viene a bendecir a su discípulo, José Vélez, puesto a dedo, por él mismo, en la Delegación del Gobierno, como trampolín a la secretaria general del PSRM, sin que a día de hoy haya hecho nada por los murcianos, solo justificar los maltratos de su jefe en Madrid ante sus continuos ataques a la Región".

Con todo, "si mañana Pedro Sánchez no da soluciones a las demandas de los ciudadanos de la Región, y viene solo viene a hacerse la foto, con promesas vacías, sin aportar soluciones, puede ahorrarse el viaje", ha concluido Guardiola.