Ensemble Scherzo de València hará un viaje musical a Buenos Aires con obras de Montero, Alderete y Piazzolla

El conjunto está integrado por los violinistas Julio Imbert y Julio Pino, el viola Traian Ionescu y el violonchelista Bernat Tortosa, todos ellos músicos de la Orquesta de València. Interpretarán el programa 'Viaje a Buenos Aires. Desde Claudia Montero a Astor Piazzolla', donde interpretarán tres destacadas obras en torno a la capital de Argentina.

La presidenta del Palau de la Música, Gloria Tello, ha destacado que entre los compositores del recital "abrirá el programa una obra de la desaparecida Claudia Montero, una gran compositora argentina que estaba muy vinculada al Palau de la Música por su residencia, que desgraciadamente no pudo ejercer". Además, Tello ha destacado que "una vez más, nuestras profesoras y profesores diseñan programas originales, de calidad y muy atractivos, que encajan perfectamente en el bello edificio gótico".

De esta manera, el público asistente podrá escuchar el "Cuarteto para Buenos Aires" de Claudia Montero, las "Tres piezas para cuarteto de Cuerda" con las partes "Cello cruzado", "Burladero" e "Instantes" de Igmar Alderete y concluirá con "Four for Tango" de Astor Piazzolla, formado por los movimientos "Calambre", "La Muerte de Ángel", "Libertango", "Fuga y Misterio" y "Four for Tango".

Por su parte, el director del Palau, Vicent Ros, ha querido destacar respecto a la obra de Claudia Montero que "será muy especial escuchar el cuarteto que dedicó a Buenos Aires, y que le valió un Grammy en la categoría de mejor composición clásica contemporánea en 2016". "Queremos expresar, una vez más, nuestro recuerdo y reconocimiento a su figura", ha añadido.

El Ensemble Scherzo de València se fundó en 1999 dentro de la Orquesta de València. El grupo se ha centrado inicialmente en el repertorio clásico y romántico, de autores como Haydn, Beethoven, Arriaga, Dvorák, pero pronto han hecho incursiones en la obra de Webern y Stravinski, y tienen en proyecto un programa monográfico de compositores valencianos (Palau, Chavarri, Asencio y Blanquer).

Entre las últimas actuaciones de la Ensemble destacan entre otras, la Semana de Música Sacra de Benidorm, Ciclo de Música de Cámara "Los Museos y el Patrimonio Inmaterial", los festivales de Deyá y Campanet (Mallorca), los Premios de la Fundación Albertino de Figueiredo, Ciclo "Gente de aquí" del Auditorio de Castelló, Cambra al Palau, etc.