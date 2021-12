García Egea assegura que si València està "maltractada" per Puig i Sanchez, Castelló "no existeix"

El secretari general del PP, Teodoro García Egea, ha assenyalat aquest dijous que si la província de València està "maltractada" per part de Ximo Puig i Pedro Sánchez, la província de Castelló "no existeix". "Castelló necessita a Begoña Carrasco d'alcaldessa i a Pablo Casado presidint el Govern d'Espanya i en la Generalitat Valenciana no tinc cap dubte que Carlos Mazón serà el pròxim president i que, per fi, de nou Castelló ocuparà el lloc que mereix", ha destacat.

García Egea ha realitzat aquestes declaracions davant els mitjans abans de participar en un acte amb militants i simpatitzants del partit a Castelló.

El dirigent del PP ha indicat que el Govern d'Espanya no escolta a la Comunitat Valenciana, "i hui a Castelló es demostra que ací el PP no té, com tenen altres partits, sucursals, sinó que el que tenim són equips de gent que defèn a la seua terra per damunt fins i tot, si fora necessari, de les pròpies sigles del partit".

Segons ha apuntat, la presidenta del PP de Castelló, Begoña Carrasco, "té un projecte de futur per a aquesta ciutat com ho tenen altres alcaldes i com ho té la presidenta provincial, Marta Barrachina, que marca el camí del que és una gestió eficient, eficaç i al servici dels ciutadans".

"S'atenen més les necessitats que Rufián veja les sèries de Neflix en català que de les infraestructures necessàries que Castelló necessita en aquest moment", ha criticat.

Per la seua banda, el president del PP en la Comunita Valenciana, Carlos Mazón, ha afirmat que l'objectiu a Castelló és "l'Ajuntament, la Diputació, la Generalitat Valenciana i el Govern d'Espanya". "Necessitem quatre institucions que defenguen als castellonencs com no els estan defenent", ha dit.