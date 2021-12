La Renta Social y reestructurar Servicios Sociales, prioridades de Podemos-Equo para negociar el presupuesto

Así lo ha señalado la portavoz de Podemos-Equo Xixón, Laura Tuero, que se ha reunido este jueves con la presidenta de Mar de Niebla, Blanca Cañedo-Arguelles, y el secretario de la entidad, Héctor Colunga.

En cuanto a la Renta Social, ha apostado por su redifinición, con el nombre que sea pero con el objetivo de cubrir los ingresos mínimos que debe tener la ciudadanía, según una nota de prensa de la coalición morada y verde.

"Más allá, es más que necesaria una reestructuración profunda de Servicios y Derechos Sociales que el equipo de gobierno está evitando afrontar", ha añadido la portavoz.

Esta ha recordado que, en 2019, el acuerdo presupuestario con Podemos-Equo Xixón recogía la creación de una mesa de trabajo para abordar este objetivo, pero nunca se llegó a poner en marcha.

"En el borrador de presupuestos que nos dan, estamos viendo el mismo tipo de ayudas de siempre, sin adaptarlas a estas nuevas realidades de precariedad", ha señalado sobre los llamados 'trabajadores pobres'.

A este respecto, Cañedo-Arguelles ha incidido, por su parte, en que el modelo de atención que hay en estos momentos en la ciudad es un "desastre". "Estamos todavía con una burocracia medieval, que ocasiona que los profesionales se desborden", ha agregado la presidenta de Mar de Niebla, quien ha visto necesario cambiar el sistema actual.

"En este momento, no hay tantas situaciones que sean sobrevenidas, que sean puntuales, sino unos problemas estructurales que propician que gente que está trabajando no llegue a fin de mes, que no tenga garantizados unos ingresos mínimos vitales", ha insistido Tuero, la cual ha acusado al Equipo de Gobierno de seguir "'en sus trece', en un modelo de Servicios Sociales que no funciona".

Tanto Podemos-Equo Xixón como Mar de Niebla han defendido unos Servicios Sociales encaminados a la intervención y prevención "en lugar de esperar a que la situación de las personas sea insostenible".

Sobre la Renta Social, ha afeado que el Equipo de Gobierno esté dispuesto a "destruirla". "Lo que nos preocupa es que la alternativa son las ayudas de Emergencia que tienen un objetivo muy diferente", ha apuntado, a lo que ha explicado que son 24 meses improrrogables y son, como su nombre indica, para situaciones de emergencia, cuando la realidad ahora son sueldos precarios, trabajos temporales e ingresos que no cubren las necesidades.

Para ella, hay dos premisas para afrontar la definición de la Renta Social: la participación de las trabajadoras sociales y entidades del tercer sector y que esté suficientemente dotada y con opciones de poder aumentarse en caso de necesitarlo.