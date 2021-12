García Egea diu que si Yolanda Díaz no va compartir la informació sobre el coronavirus, seria una "negligència política"

El secretari general del PP, Teodoro García Egea, ha assenyalat aquest dijous que si és cert que la vicepresidenta del Govern Yolanda Díaz tenia informació sobre la perillositat del coronavirus i no la va compartir amb els seus membres del govern o amb la resta de la societat, s'estaria davant un "cas gravíssim de negligència política per part de Yolanda Díaz".

García Egea s'ha pronunciat així davant els mitjans abans de mantindre una trobada amb afiliats i simpatitzants del PP a Castelló en ser preguntat pel fet que Yolanda Díaz haja assegurat que al febrer de 2020 va veure vindre la pandèmia.

En concret, Díaz ha assenyalat que el 15 de febrer de l'any passat va convocar al seu equip del Ministeri de Treball per a pensar mesures enfront del coronavirus, atés que ja es veia que la pandèmia "assotava fortament a Itàlia" i que podia passar també a Espanya. A més, ha explicat que el 4 de març el seu Ministeri va presentar una guia de prevenció davant el Covid-19 que en aquella època va generar una "enorme polèmica" en el Govern i alguns, en al·lusió a la CEOE, li van titlar d'"alarmista". "Açò va ser en l'avantsala del 8M", ha afegit.

Segons ha explicat García Egea, "Yolanda Díaz hui ha revelat una dada molt important, ha dit que ella ja tenia informació sobre la perillositat del coronavirus abans de la manfiestació de 8 de Març i que això va ser determinant perquè no assistira a aquesta manifestació i, per tant, va ocultar o no va comunicar adequadament a la resta de participants, inclosos membres del govern, la perillositat de la qual ja es tenia constància".

Açò -tal com ha assenyalat el dirigent 'popular'- és "especialment greu" venint, a més, d'una vicepresidenta del Govern d'Espanya, per la qual cosa el PP demana que açò "s'analitze, s'estudie i s'aprofundisca" en açò en una comissió d'investigació que han demanat que es cree al Congrés.

Sobre aquest tema, ha fet una crida a tots els grups polítics del Congrés, "independentment de la ideologia de cadascun", perquè donen suport a aquesta comissió d'investigació perquè -ha dit- s'està parlant de la salut de la gent i d'auditar les decisions polítiques que s'han pres i "Espanya mereix saber la veritat sobre el que va passar respecte de l'alerta del Covid".