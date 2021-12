El Festival de las Artes Escénicas cierra su edición 2021 con más de 3.000 espectadores

Según ha informado la organización del evento en un comunicado, esta edición ha contado con un total de 27 compañías, 46 funciones, además de diez estrenos absolutos: 'Vértebras' de Teatro Incandescente, 'Lía' de Le Petite Producciones, 'The Monkey Brawlios.Insurection vs Resurection' de The Monkey Brawlios, '30-20' de El Tercer Planeta, 'Demasiada libertad sexual os convertirá en terroristas' de Cía Piermario Salerno, 'Niña, dá lúh' de Salamandra Cia Teatro Social, 'Rumbo Rodari' de Trastapillada, 'Chonadas de Medio día' de Choni Cía Flamenca, 'Noches de encuentro' de Veteranos del Intento y 'Pura, Cara, Dura' de Odeón Imperdible SL.

El feSt 2021 ha incluido cinco espectáculos familiares, entre los que se encontraba 'Castillos en el Aire', de Andrés Kó 'el mago de las burbujas, o 'Lía' de Le Petite Producciones. Junto a 'Castillos en el Aire', las obras 'Flores para Torgeir' de la artista Roberta Carreri y '30/20' han sido las obras que han colgado el cartel de entradas agotadas en taquilla.

La compañía Cía. Piermario Salerno con su estreno absoluto 'Demasiada libertad sexual os convertirá en terroristas' ha registrado un 95% de ocupación. Por su parte, 'Medea (a la carta)', la propuesta escénica en torno al mito y la deconstrucción del personaje de Medea, de Toni Cots y Esther Freixa i Ràfols, ha sido otro de los grandes éxitos de taquilla, con el 97,5% de las entradas vendidas.

Esta nueva edición de feSt, cuya media de ocupación ha rondado el 70%, ha acogido espectáculos nacionales, procedentes de gran parte de la geografía española, como Barcelona, Vitoria-Gasteiz, Madrid, Mallorca, Castellón, Badajoz, Jerez de la Frontera, Sevilla, Granada, Málaga o Córdoba, e internacionales, con representación de Dinamarca e Israel.

PREMIOS ESCENARIOS DE SEVILLA

Como broche final a esta nueva edición y recuperando la tradición, la clausura tuvo lugar este lunes 29 de noviembre con la gala de entrega de los Premios Escenarios de Sevilla, que este año ha rendido homenaje, a título póstumo a Chus Cantero, Alberto Mula y Jorge Cuadrelli, quienes a lo largo su vida impulsaron las artes escénicas en Sevilla y en Andalucía desde el ámbito público y privado.

El actor, presentador, músico y monologuista Álex O'Dogherty fue el encargado de conducir la noche, cuyos grandes protagonistas fueron 'Elektra.25' de Atalaya, reconocida con cuatro galardones y 'Poéticas en la sombra' de Manuela Nogales Danza, que se alzó con tres de los Premios Escenarios de Sevilla. Este acto supone un "necesario" reconocimiento y apoyo al sector de las artes escénicas de la ciudad en un marco de "emotivo encuentro profesional, festivo y de celebración".

El festival es un proyecto de la Asociación Escenarios de Sevilla, y el Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS) del Ayuntamiento hispalense, y cuenta con la colaboración del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem), el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la Junta de Andalucía y la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla (ESAD), además de contar con el apoyo en las tareas de difusión de Bussi, Dispublis, Bicicom y Sevilla con los Peques.