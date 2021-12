Reeditado el libro de Pilar Lebeña sobre el "pintor de silencios" Miguel Pérez Aguilera

Se trata de 'Miguel Pérez Aguilera. El pintor de los silencios', un libro editado por Renacimiento en 2005 y que el Servicio de Archivo y Publicaciones del Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación reedita ahora, con motivo de la exposición organizada en la Casa de la Provincia a principios de este año bajo el título 'Magistral Aguilera'.

El trabajo de Pilar Lebeña, periodista y artista cántabra, refleja la historia de una larga vida, que atraviesa prácticamente todo el siglo XX y araña unos años al XXI, donde la realidad política, cultural y social caminan en paralelo con la biografía de un pintor, Miguel Pérez Aguilera, que no se imaginaba si no era pintando, porque no entendía la vida sin un pincel en la mano.

Un hombre constante, honesto e íntegro, que decidió no traicionarse a sí mismo nunca, desde su obra y desde su magisterio. Un maestro de maestros de la pintura. Un artista con una obra no siempre valorada como merece y que, en opinión de muchos, entró en el universo de las aportaciones fundamentales del siglo XX.