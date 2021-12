Alcaldes socialistas denuncian el "caos y ninguneo" a los usuarios del autobús por parte del Gobierno regional

Además, los tres han coincidido en denunciar lo que consideran un 'desplante' del consejero de Fomento, José Ramón Díez de Revenga, ya que no los ha recibido "pese a los requerimientos realizados en los últimos meses".

El alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, ha señalado que Murcia es "la ciudad más contaminada de España y la principal fuente es el tráfico. Sufrimos ruidos y atascos. Tenemos la obligación de reducir el uso del vehículo privado, pero no podemos pedir a los ciudadanos que se dejen su coche en casa porque no tienen alternativa de transporte público".

"Hemos que heredado unos autobuses que no conectan el municipio, que reducen al mínimo los servicios en fiestas y fines de semana, unos autobuses con líneas y frecuencias insuficientes y ahora nos llega una transferencia de autobuses interurbanos, precisamente los que conectan pedanías con la ciudad, sin un euro", ha indicado Serrano.

A esto, el primer edil murciano ha añadido que "el gobierno regional, presidido por López Miras y compuesto de tránsfugas, ha decidido pasarnos la patata caliente, ahorrándose unos cuantos millones de euros. Al Ayuntamiento de Murcia asumir estas líneas con nueva concesionaria, le supone 15 millones de euros".

Mientras tanto, según ha apuntado Serrano, el Gobierno central "nos transfiere casi 800.000 euros. Sabemos que el próximo año esa cifra se multiplicará hasta los 4 millones de euros, por tanto la administración central está cumpliendo".

Por su parte, la alcaldesa de Santomera, Inmaculada Sánchez, ha afirmado que este viernes "se va a materializar lo que supuestamente la Comunidad Autónoma lleva trabajando desde 2018 en el Plan Director de Transportes, por eso me sorprende la improvisación, la chapuza y la falta de conexión con la realidad que ha demostrado el Gobierno regional a la hora de poner las frecuencias y recorridos de las nuevas líneas".

Igualmente, ha asegurado que "desde el Ayuntamiento de Santomera, estamos insistiendo desde entonces en la creación del Área Metropolitana de Murcia para aumentar frecuencias y tener mejor conexión pero desde 2018 el anterior director general y ahora consejero no ha tenido a bien atender ninguna de nuestras peticiones, ninguna de nuestra alegaciones, siquiera contestar a ninguna de nuestras alegaciones al Plan Director de Transportes que este verano en pleno mes de agosto salió a exposición pública, lo que limitó también que muchas personas pudieran alegar. Estamos hablando de mujeres que vienen a trabajar a Murcia y estudiantes que desempeñan en Murcia su actividad".

Además, Sánchez ha recordado que en Santomera hay una bonificación a las personas mayores, estudiantes y personas con patologías que tiene que venir a los hospitales a tratarse, gracias a un convenio con la actual concesionaria. No obstante, "la concesionaria que va a entrar a partir del viernes no sabe cómo mantenerlos porque no ha recibido instrucciones por parte de la Comunidad Autónoma para que estos usuarios que vienen todos los días gratis a Murcia puedan seguir haciéndolo por lo que estamos dejando desprotegidos a los que más lo necesitan", ha manifestado.

A su juicio, esta situación "demuestra que el señor consejero Díez de Revenga tiene poco conocimiento del territorio y que desconoce por completo el perfil de población que usa el transporte público, una población que tiene sus desplazamientos a servicios sanitarios, a servicios educativos y mujeres que vienen a desarrollar su jornada laboral a la capital".

Por su parte, la alcaldesa de Beniel, María del Carmen Morales, ha asegurado que el nuevo servicio de transporte que la Comunidad Autónoma va a implantar "castiga una vez más a este municipio que de por sí tiene graves problemas en cuanto a comunicaciones, en cuanto a conexión con la capital y con otros territorios por carretera. Y de esta forma vuelven a agrandar ese castigo en lo que a conexiones se refiere con Beniel".

En este sentido, ha afirmado que con el nuevo servicio "se van a reducir en más de un 50 por ciento los horarios de autobuses con los que este municipio cuenta en la actualidad. A partir del viernes serán cuatro expediciones las que salgan de nuestro municipio y en ningún momento esos horarios se han adaptado a la realidad que los usuarios y usuarias del transporte público de Beniel tienen".