El PP de Manacor critica el "oscurantismo" de Urbanismo con el Plan General de Ordenación Urbana

"No es normal que sólo hayamos tenido cuatro días para estudiar toda la documentación, que se ha tenido que hacer por técnicos durante más de cuatro meses; son 16 documentos de más de 1.600 páginas nuevas", ha censurado la portavoz del grupo municipal, Maria Antònia Sansó.

En este sentido, ha lamentado que el área municipal no haya entregado la documentación por la enmienda de deficiencias "ni en el tiempo ni en las formas adecuadas", y ha insistido en que "no puede ser que no haya transparencia ni se quiera escuchar a la oposición en un tema tan importante como este".

Asimismo, Sansó ha calificado el pleno del Ayuntamiento como "una tomadura de pelo y de falta de respeto del equipo de gobierno a la oposición y a todos los 'manacorins', porque es imprescindible que el PGOU se negocie y consensúe en la medida de lo posible".

"Lo que nos jugamos es el futuro planeamiento urbanístico de Manacor", ha concluido la portavoz.