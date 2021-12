El PP califica la Asociación María Coraje de "chiringuito anexo al PSOE" y ve "vínculo" con la exedil Díaz

El portavoz municipal del PP, Juan de la Rosa, ha celebrado este miércoles una nueva rueda de prensa en torno a las subvenciones del Ayuntamiento a la Asociación de Mujeres por el Empleo María Coraje, tras haber señalado que la misma ha sido recientemente objeto de dos ayudas de 6.000 y 275,8 euros libradas por el edil socialista José Antonio Barrionuevo, cuya madre y fundadora de la entidad es igualmente una "conocida militante" del PSOE de Pino Montano.

Frente a ello, el Gobierno local del PSOE alegaba que tras fundar la asociación, la madre del concejal dejó de presidirla "en 2016", antes de desembarcar Barrionuevo en la Corporación local como edil, precisando que las peticiones de las ayudas en cuestión fueron formalizadas por la actual presidenta, Esperanza López; sin que figure en los expedientes el nombre de la madre del edil, quien de otro lado "no forma parte de la comisión de valoración" de las subvenciones solicitadas al Ayuntamiento.

Tras ello, Juan de la Rosa ha expuesto en su nueva rueda de prensa que la madre del concejal es actualmente la "presidenta de honor" de la asociación, insistiendo en que la misma "ha recibido en 2021 más de 13.500 euros en subvenciones de la delegación que dirige su propio hijo, así como del Área de Igualdad y del Distrito Norte, cuya Junta Municipal del Distrito también preside su hijo", recibiendo igualmente ayudas durante la etapa del alcalde popular Juan Ignacio Zoido, según alegan los socialistas.

Ha abundado, en ese sentido, que desde la llegada del socialista Juan Espadas a la Alcaldía en 2015, esta asociación "ha recibido un total de 30.757,42 euros en subvenciones de distintas áreas del Ayuntamiento" concedidas en varias anualidades.

MYRIAM DÍAZ

En ese contexto, ha expuesto que la que fuera concejala de Igualdad en el primer mandato de Espadas como alcalde, Myriam Díaz, actual directora de Relaciones Institucionales del PSOE en el Ayuntamiento; "concedió ayudas a esta entidad" desde la delegación municipal que ostentaba entonces y tiene "vinculación directa" con la misma porque "ejerce como portavoz" de la asociación, algo que ha considerado "grave".

"Estos hechos confirman la relación familiar y política del PSOE con dicha asociación, un chiringuito anexo del PSOE y de la Delegación de Igualdad y del Distrito Norte, brazo ejecutor en la concesión de las subvenciones", ha aseverado De la Rosa, insistiendo en que el PP formulará una pregunta directa al alcalde en pleno, reclamando además acceso a "todos los expedientes que afectan a dichas subvenciones y más medidas de control y fiscalización".

"Para que el PSOE no diga que la conocida dirigente del PSOE de Pino Montano, madre del concejal Juan Antonio Barrionuevo, y la ex concejal y actual Directora de Relaciones Institucionales, Myriam Díaz, no tienen vinculación con la asociación", De la Rosa ha esgrimido "más de 30 fotos de este último año y de 2020, en las que se demuestra que esta señora sigue actuando como presidenta y Díaz como portavoz de la misma". "Incluso, hay imágenes de 2021 en las que se ve a la presidenta de honor con su propio hijo, Juan Antonio Barrionuevo", ha enfatizado, reclamando "explicaciones" al alcalde.