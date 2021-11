PP: "Hacemos un llamamiento a los partidos de la oposición para que retiren sus enmiendas al Estatuto"

Segado ha afirmado que este miércoles, durante la sesión plenaria, se debatirá la reforma del Reglamento de la Asamblea Regional, según informaron fuentes del PP en un comunicado.

"Hemos propuesto esta reforma para que el control de las iniciativas que desde la Asamblea emanan hacia las Cortes Generales sea siempre de esta institución" y que "sobre los asuntos que afectan a los ciudadanos de la Región, la última palabra la tengan los representantes en esta Asamblea y no estemos en manos de los diputados de ERC, Bildu o de cualquier otro lugar".

"Tenemos la esperanza de que podamos llegar a un consenso y que todos los partidos vuelvan al acuerdo inicial. Ese es nuestro llamamiento", ha informado el portavoz.

"No entendemos que los responsables de los partidos que alababan con grandes palabras este Estatuto de Autonomía ahora presenten más de 50 enmiendas contra su mismo texto", según Segado, quien ha afirmado que estos grupos políticos "tendrán que explicar por qué han roto el consenso y qué no les gusta del documento que firmaron hace solo dos años".

Segado ha afirmado que "tenemos la mano tendida al diálogo, pero siempre con la base inicial del Estatuto de Autonomía que salió de esta Asamblea Regional" y que "queremos que se respete lo que se decidió", porque "no puede ser que utilicen las enmiendas al Estatuto para conseguir en Madrid lo que no pueden conseguir aquí por no tener votos suficientes".

Desde el Partido Popular, "mantenemos la opinión de la Asamblea Regional, expresada por unanimidad". Este Estatuto se aprobó por los 45 diputados de la Asamblea el 1 de abril de 2019 y, ahora, "intentan adulterar un estatuto que saben que nunca hubiera sido aprobado en esas condiciones que ahora proponen". "El PP no ha roto el consenso del Estatuto de Autonomía", ha defendido Segado.

"Lo que no vamos a hacer es permanecer impasibles ante la deslealtad de tres de los partidos que firmaron el Estatuto de Autonomía y que ahora presentan 50 enmiendas", muchas de ellas de "amplio calado y de gran profundidad y algunas pretenden regular aspectos que no se regula en ningún otro Estatuto de España".

"Hay líneas rojas que no podemos cruzar", ha matizado el portavoz. Una de ellas es la organización política de la Región de Murcia, "ya que eso corresponde, exclusivamente, a esta Región y a esta Asamblea", ha señalado.

La otra cuestión es destacada es sobre la financiación autonómica. El PSOE ha presentado una alegación referida a este ámbito, donde "una vez más renuncia a ser exigentes con el Gobierno de España en materia de financiación y para nosotros eso es innegociable", ha reprochado Segado.

Además, ha añadido Segado, "en ningún otro estatuto de España se regulan algunas cosas que algunos de los grupos políticos pretenden regular con sus enmiendas".

Por otro lado, sobre la dimisión de Diego Conesa como diputado, Segado ha afirmado que le ha deseado suerte personalmente tras conocer la noticia, pero sobre su labor política ha destacado que su valoración es "negativa" ya que "no ha sido capaz de asumir que no gobernaba ni que presentó una moción de censura en la que ni siquiera su partido confió en él para que fuera candidato" y que "el no asumir todo eso le ha hecho adoptar una actitud excesivamente beligerante y, a veces, faltona en esta tribuna".