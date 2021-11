La Asociación Peluditos de Son Reus celebra este diciembre un desfile solidario de animales abandonados

Según ha informado la asociación este martes, el evento consiste en un desfile de perros y gatos rescatados generalmente del centro de Son Reus para buscar personas "que quieran darle una oportunidad a los cientos de animales que cada año son abandonados en Mallorca", en palabras de la presidenta de la entidad, Loretta Falasco.

Falasco ha explicado que "Baleares es una de las comunidades españolas que más abandonos registra anualmente, lo que está provocando no sólo un problema social, sino que las perreras y refugios de animales estén completamente saturados".

Por ello, "es urgente encontrar personas responsables que quieran adoptar un animal y darle los cuidados necesarios y no volver a abandonarlo, y concienciar a la población para que adopten y no compren animales". "Los animales no son juguetes", ha concluido la presidenta.

El desfile esta abierto a que otras asociaciones o particulares que tengan animales que busquen una adopción puedan participar. El evento de este diciembre congregará diferentes asociaciones pro animales tales como ADA Mallorca, Happy Cat, Mallorcacatz y Sonrisa Animal, Pecass.