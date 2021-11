Cumbre en defensa de la DOCa Rioja defiende "la autonomía e independencia" del sector y da "su apoyo" a sus decisiones

Concha Andreu ha realizado estas declaraciones tras presidir el Foro al que habían sido convocados el Consejo Regulador y sus asociaciones sectoriales, todos los grupos parlamentarios de La Rioja, todos los senadores y diputados riojanos, sindicatos, asociaciones agrarias, FER y Cámara de Comercio, Universidad y medios de comunicación.

Tras la cumbre, que ha comenzado sobre las 16,00 horas, la presidenta regional ha querido dejar claro que "cualquier cuestión que tenga que ver con la DOCa Rioja se tratará dentro del Consejo Regulador y la Interprofesional" porque "hay que respetar su independencia, dejando siempre fuera cualquier injerencia política".

Previamente, la presidenta regional ha querido resaltar "el mensaje de éxito" compartido por todos los asistentes a dicha cumbre social en un encuentro que ha sido -según sus palabras- "de consenso y de diálogo sereno".

Como ha recordado ante los medios, "el Rioja y el sector vitivinícola es clave para el desarrollo económico e identitario de la comunidad". Una identidad "colectiva" -ha proseguido- "que como región hemos ido manteniendo".

Ante ello ha querido dejar claro que "el Gobierno de La Rioja ha defendido, defiende y defenderá lo que el sector quiera a través de las palabras del Consejo Regulador" al igual que, como ha indicado Andreu, "hicieron los Gobiernos anteriores que también quisieron apoyar y proteger al Consejo Regulador en sus decisiones o los Ministerios de Agricultura de otros Gobiernos y el de hoy".

Por todo ello, ha insistido, "compartimos tanto el Gobierno de España, como el Ministerio como el Gobierno regional las decisiones del sector a través del Consejo Regulador".

Una unidad -ha proseguido Andreu- "que no parte de una imposición si no de un convencimiento de que todas las partes que forman el conjunto del Consejo Regulador funcionan mejor juntas" porque, como ha reconocido, "este modelo que nosotros hemos protegido es de éxito internacional, nos ha colocado en el mundo internacional del vino como prestigioso y este prestigio no viene de la nada si no del cumplimiento de una norma".

TRADICIÓN E INNOVACIÓN

El sector del Rioja "es un ejemplo" de ello "y este prestigio no empieza ahora si no que desde la primera mitad del siglo XX hasta ahora lo ha mantenido. Ha sabido mantener el equilibrio de la tradición y la innovación; Rioja lo sabe hacer y lo lleva adelante".

En este punto, ha querido recalcar, "el sector está demostrando un gran respeto por la tradición al igual que un ansia de innovación y ahí le apoyaremos, estoy segura, el resto de instituciones y representantes pero la adaptación del sector a las nuevas demandas del mercado las deben decidir los propios agentes del sector, nunca los agentes políticos".

Como ha destacado, "la política debe estar al margen de este trabajo del Consejo Regulador, las injerencias políticas no tienen cabida en la DOCa Rioja y este Gobierno va a contribuir al consenso y a la serenidad y en ningún caso a la crispación ni al uso político".

Aún así "seguiremos siendo los interlocutores directos con Agricultura para la defensa del sector".

"La DOCa Rioja tiene muchas fortalezas, entre ellas, comparte el triunfo, las experiencias, la innovación y el futuro con otras dos ccaa vecinas como son País Vasco y Navarra y juntas somos depositarias de un legado unitario. Es por tanto nuestra obligación seguir trabajando juntas las tres administraciones respetando y apoyando las decisiones independientes y autónomas del Consejo Regulador de la DOCa Rioja".

Finalmente, la presidenta regional ha querido dejar claro que desde el primer momento en que conoció la decisión del PNV "y desde mi posición" trabajé por "no crear polémica baldía, el sector pedía independencia, apoyo y respeto y eso hice. Tuve conversaciones con quien las tuve que tener y utilicé los cauces que había que seguir".