Generalitat destina més de 2 milions a 14 projectes empresarials de millora de polígons de la Marina Alta

El conseller ha realitzat aquestes declaracions a Pedreguer (Alacant), on ha conegut les accions de millora subvencionades per l'Ivace en el polígon industrial Les Galgues, segons informa la Generalitat en un comunicat.

En concret, aquesta inversió ha permès dur a terme actuacions de millora i modernització com la implantació de carril bici i de recorreguts biosaludables, la millora viària, del sanejament d'aigües residuals, de les zones verdes i de l'enllumenat públic mitjançant energies renovables.

Així com l'obra civil per a la implantació de fibra òptica, la millora de la senyalització del trànsit i dels carrers i la instal·lació d'ecoparc o sistemes de gestió de residus en les àrees industrials dels municipis de Pedreguer, Pego, Ondara, Dénia, Benissa i Beniarbeig.

"Aquestes ajudes són molt importants per a l'economia de la comarca perquè han permès modernitzar la imatge dels seus parcs empresarials i els seus servicis i infraestructures per a fer-los més competitius i més atractius per a la implantació de nous negocis, alhora que han millorat la qualitat de vida de les persones treballadores de les empreses ja instal·lades i de la població en general", ha subratllat.

Al seu juí, "és un clar exemple de l'aposta de la Conselleria d'Economia Sostenible i de l'Ivace per dotar a les nostres àrees industrials de la inversió que es mereixen per a seguir sent competitives i creant ocupació i que continuarem donant suport amb una nova convocatòria d'ajudes en el pròxim any 2022".

De la mateixa manera, cal destacar que aquesta àrea empresarial compta amb una inversió de 253.000 euros en els exercicis 2019 i 2021 per a modernitzar la imatge i infraestructures mitjançant actuacions com la millora viària, de l'enllumenat públic, de la senyalització dels carrers i del trànsit, del sanejament separatiu de les aigües residuals, així com la implantació de passarel·la per als vianants.

Així mateix, el conseller ha visitat a Pedreguer les instal·lacions de les empreses Gil Carrió SL, una indústria familiar especialitzada en l'elaboració de corretges per a instruments i accessoris musicals, i Almendras Artigues, una de les empreses del sector alimentació amb major facturació de la Comunitat Valenciana.

Durant la visita, ha posat en valor l'esforç i l'aposta per la innovació del teixit empresarial de Pedreguer, sense renunciar al tradicional i ha recordat el respatler de la Conselleria d'Economia amb el sector industrial de Pedreguer al que s'han destinats 2,5 milions d'euros fins el 2020 a través de les diferents direccions generals i de les diferents unitats de l'Ivace.