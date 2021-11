El acusado de abusar sexualmente de su sobrino niega los hechos y asegura que busca venganza

El procesado, M.A.G.S., ha negado las acusaciones, asegurando que nunca ha abusado de su sobrino y que, hasta el momento de la denuncia, siempre habían tenido "muy buena relación". "Nunca le he tocado en sus genitales, jamás le he pedido que me hiciera una felación, es todo falso, nunca he mantenido relaciones sexuales con él".

Asimismo, M.A.G.S. ha acusado a su sobrino de denunciarle por venganza, alegando que lo amenazó por no querer entregarle 6.000 euros de una parte de la empresa de la que ambos eran socios. "Yo en 2018 le ofrecí que fuera socio conmigo en una tienda de ultramarinos y en enero de 2019, cuando estaba yo en el mostrador, me miró y me dijo quiero 6.000 euros de la parte de la tienda que me corresponde, cuando le dije que no tenía un duro me volvió a repetir que se lo diera y me dijo: te vas a acordar de mí y te vas a arrepentir toda tu puta vida".

Una versión contraria a la que ha dado el denunciante, que ha asegurado haber sufrido abusos por parte de su tío desde el año 2002, cuando contaba con cinco años de edad, hasta 2005 aproximadamente, y de nuevo en 2009 o 2010.

"Yo tenía cinco años y me echaba la siesta con mi tío y me hacía hacer cosas que yo no entendía, me hacía tocamientos y me obligaba a hacerle felaciones diciéndome que era algo normal, también me intentó penetrar alguna vez".

La víctima ha asegurado haber recibido chantajes para mantener relaciones sexuales, a las que accedía para "quitárselo cuanto antes". "Me decía que me compraba tabaco y me dejaba conducir y que yo no hacía nada por él".

Unos abusos que solo confesó a una amiga del instituto, que en la declaración ha destacado la distancia social que mantenía la víctima cuando volvía de la parcela familiar, lugar donde se producían los abusos, y a su hermano, de quien el acusado también habría intentado abusar.

"A mí me pasó algo parecido a mi hermano pequeño, cuando él me lo contó no me sorprendí porque yo también tenía eso guardado dentro de mí, no llegó a esos niveles, pero sí que lo intentó. Mi tío me decía que tenía bichos en el recto y que me los iba a intentar quitar con un palo y luego me dejaba conducir la moto para que no dijera nada", ha testificado el hermano del denunciante.

La víctima ha explicado que no lo contó antes por miedo a que no lo creyeran y a que dejaran de hablarle. "No dije nada porque no quería estropear la situación con mi familia, sabía que mis abuelos iban a ir a muerte con él, y es lo que ha pasado, desde que lo denuncié no han vuelto a hablar conmigo".

También han testificado la madre y el hermano del acusado, abuela y tío de la víctima, que han defendido la inocencia de M.A.G.S. "De haber habido abusos nos habríamos enterado", ha señalado.

El juicio continuará el próximo martes con las declaraciones de los peritos.

Por su parte, la Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de dos delitos continuados de abuso sexual por los que piden 18 años de prisión, así como la prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 500 metros durante 21 años.