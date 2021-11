Llardén (Enagás) afirma que descarbonizar implica un planteamiento global e innovación

Lo ha dicho este viernes en la sesión 'Proyectos para un nuevo modelo económico' de la XXVI Trobada d'Economia a S'Agaró (Girona), que tiene lugar hasta el sábado en el Hotel S'Agaró.

"El proceso de descarbonización no se puede resolver solo en unos países y no en otros. O lo hace todo el mundo o no funcionará", ha explicado.

Ha dicho también que "no se debe pensar en energías prioritarias, sino crear un sistema de prueba y error para ver si las cosas funcionan o no", así como crear proyectos tractores que integren al resto de las compañías, que sean justos y solidarios, y que no destruyan empleo.

DESCARBONIZACIÓN PROGRESIVA

Para Llardén, "no se puede avanzar en la descarbonización de la energía pretendiendo que todas sean 100% eléctricas o renovables", por lo cual se necesitan otros vectores.

Según él, el gas natural es probablemente considerado por la mayoría de expertos como la energía de transición que puede permitir pasar de un régimen con mucho carbón a uno prácticamente sin.

Y ha concluido que debe ser un periodo de transición donde los combustibles fósiles "puedan continuar con matices" porque no todos son iguales.

En la mesa redonda también han participado el ceo de Cellnex, Tobías Martínez; el ceo de Aigües de Barcelona, Felipe Campos; el presidente de Hipra, David Nogareda, y el director del Hospital Clínic de Barcelona, Josep Maria Campistol.