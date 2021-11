Ucomur pide al Gobierno regional que revise la adjudicación del contrato de Ayuda a Domicilio

Según ha explicado Pedreño, la diferencia entre las ofertas de ambas empresas radica, únicamente, en un céntimo de euro: "No logramos entender que se deje sin empleo a 160 mujeres, profesionales del sector sociosanitario, caras visibles de la economía de los cuidados de nuestra Región, por un aspecto meramente economicista que no debería prevalecer sobre otras cuestiones".

"Si revisamos la documentación presentada a concurso, observamos cómo el único aspecto que ha tenido peso a la hora de conceder el servicio a Grupo Ineprodes ha sido ese céntimo que separa los 12,79 euros/hora propuestos por el grupo cordobés, frente a los 12,80 euros/hora presentados por Lorcamur. Eso no puede ser lo que valga, finalmente, el esfuerzo de un gran número de mujeres trabajadoras de nuestra Región, un céntimo", ha indicado el presidente de Ucomur.

Pedreño ha asegurado que "desde la organización representativa del cooperativismo de la Región de Murcia no alcanzamos a comprender que se tengan en cuenta a la hora de conceder el servicio, hechos tan preocupantes como que el Grupo Ineprodes haya sido denunciado por impago y por vulnerar el convenio colectivo y los derechos de sus trabajadoras".

En este sentido, cabe destacar que "Grupo Ineprodes fue, efectivamente, denunciado recientemente por UGT en Granada al no abonar los salarios correspondientes a las trabajadoras de Cúllar, Albolote, Loja y La Zubia, en el plazo legal correspondiente, incumpliendo el convenio colectivo".

La empresa concesionaria del servicio de Ayuda a Domicilio, también ha dejado denuncias tras de sí en La Rioja, donde UGT Servicios Públicos La Rioja ha interpuesto ante la Inspección de Trabajo una denuncia a la empresa por incumplimiento del convenio colectivo y diversa normativa de prevención de riesgos laborales, además de vulnerar los derechos de la representación legal de los trabajadores.

"No podemos respaldar la decisión de dejar el servicio en manos de una empresa con estos antecedentes y de romper la relación existente entre usuarios y trabajadoras de Lorcamur por un céntimo; especialmente cuando no existen garantías de que la empresa concesionaria vaya a subrogar a estas trabajadoras. Debemos estar en contacto con la realidad empresarial de esta Región y no podemos estar dispuestos a dejar fuera a estas mujeres, parte importante de nuestro tejido productivo, de nuestra economía de los cuidados, caras reconocibles para los usuarios, personas que conocen y aman su profesión", ha incidido Juan Antonio Pedreño.

El presidente de Ucomur ha mostrado su apoyo a las cooperativas Adopliego y Lorcamur S.Coop y se ha comprometido a continuar las conversaciones con el Ejecutivo regional a fin de lograr que se dé marcha atrás en esta decisión "por el bien de esas 160 mujeres, de los usuarios del servicio y también de la economía y el empleo regionales".

"Pedimos que se revise la adjudicación y se otorgue a las cooperativas de Ayuda a Domicilio de la Región que venían prestando estos servicios, los lotes en los que la diferencia con Grupo Ineprodes es de un céntimo. Solo así se estará adjudicando el contrato atendiendo a los principios de Igualdad, Mérito y Capacidad, y teniendo en cuenta la realidad empresarial de la Región y la importancia de mantener a esas cerca de doscientas mujeres en sus puestos de trabajo", ha concluido.