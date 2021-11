Podemos pregunta en el Congreso sobre las actuaciones para evitar inundaciones en Arriondas

Castañón quiere saber los plazos del inicio de las obras para proteger la zona de las venidas, y si se contempla la impl,entación de nuevas medidas de vigilancia y prevención.

"Es imposible no sentir preocupación al ver las imágenes de desborde de los ríos especialmente por el oriente de Asturias. Pero además, la situación de desalojo por inundación del Hospital de Arriondas es gravísima, no es la primera vez y no podemos aceptar sin más que se siga repitiendo. Por esto le pregunto hoy al Gobierno cuáles son las actuaciones que está llevando a cabo, porque no podemos volver a pasar por una situación que implica estar moviendo improvisadamente a personas enfermas", ha dicho.

Por su parte, la portavoz del área de Sanidad de Podemos en Asturias, Covadonga Tomé, también se ha referido a lo ocurrido. Tomé, que trabaja en el mencionado hospital, ha dicho que ya ha visto en tres ocasiones situaciones similares, teniendo que sacar a los enfermos del complejo. Ha pedido al Gobierno del Principado que active soluciones y ha dicho que en 2010, cuando se produjo otra gran inundación, el Ejecutivo regional "mintió".