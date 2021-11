El Teatre Principal de Castelló acull aquest diumenge la representació de 'La casa de los espíritus'

Cultura de la Generalitat, a través de l'Institut Valencià de Cultura (IVC), programa aquesta setmana en el Teatre Principal de Castelló 'La Casa de los espíritus'. La representació de més de tres hores de durada començarà aquest diumenge a les 18.00 hores.

"Una gran obra amb un gran elenc interpretatiu", ha destacat el delegat territorial de l'IVC a Castelló, Alfonso Ribes, que ha afegit "és una gran responsabilitat tindre el Principal de Castelló ple fins als topalls", la qual cosa -ha dit- "anima a continuar treballant per aquest camí, mantenint el suport del públic fent una programació de qualitat". Aquest trimestre el Principal de Castelló ha aconseguit vora 300 abonats per a la programació teatral.

Isabel Allende va escriure 'La casa de los espíritus' en 1982. En aquesta obra es narra, al llarg de quatre generacions, la història de la família Trueba, un període que inclou quasi un segle, en un país que travessa grans canvis sociopolítics que culminen en una dictadura devastadora. Alba és l'encarregada de reconstruir una història marcada per la tensió que hi ha entre la memòria, les contradiccions, la violència i com es rescata el sentit de reconciliació amb les coses que passen en un país i en una família.

L'obra és una producció del Teatro Español, del Festival Grec de Barcelona i del Teatre Romea. El text d'Anna Maria Ricart compta amb la direcció de la valenciana Carme Portaceli i la interpretació d'artistes tan reconeguts com Carme Conesa, Jordi Collet o Inma Cuevas, entre uns altres.

Bona part de la crítica teatral ha destacat el bon treball que Portaceli ha fet de l'adaptació de l'obra d'Allende, no només per la posada en escena, també pel treball actoral i un text que extrau l'essència fonamental sense desvirtuar el contingut de la novel·la.

Les entrades per a aquesta representació tenen un preu d'entre 3 i 20 euros. Es pot obtindre un descompte del 50 per cent gràcies a Entrada i +.