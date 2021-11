Un congrés aborda l'impacte del confinament en les víctimes de violència masclista

Durant dos dies, fins a aquest divendres 26, l'auditori alberga aquest congrés que convida a reflexionar, debatre, qüestionar i aportar solucions que permeten millorar els servicis, els recursos i la intervenció amb víctimes de violència de gènere.

L'acte ha arrancat amb un minut de silenci en suport i solidaritat a les famílies de les víctimes, 37 dones i 5 menors assassinats des de començament d'any, informa la institució provincial en un comunicat.

"La pandèmia ha provocat una situació sense precedents i l'impacte del confinament obligatori sobre les víctimes de la violència de gènere ha sigut especialment dur", ha asseverat en la inauguració la diputada de Servicis Socials, Mari Carmen Jover, insistint en la importància de la coordinació entre administracions i en el paper fonamental dels ajuntaments per a canalitzar ajudes i oferir suport directe.

Entre les intervencions, la magistrada de Primera Instància i Instrucció a València Lara Esteve ha obert la ronda de conferències amb 'La situación de la violencia de génere durante el confinamiento'. Ha assenyalat que ha sigut "un període extremadament complicat per a les víctimes" i ha posat sobre la taula les dades de la realitat actual a Espanya, on només es denuncia entre un 8 i un 33 per cent dels casos.

A continuació ha tingut lloc una taula temàtica sobre la resposta institucional i els plans de contingència en la crisi sanitària i una xarrada a càrrec de la psicòloga experta en maltractament i abús infantil del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Madrid, Laura Rodríguez.

Com a president de la Diputació, Carlos Mazón s'ha dirigit els assistents a través d'un vídeo, destacant la importància d'aquesta trobada que suposa "un reforç molt important, especialment enguany, per a reclamar major efectivitat i recursos en la lluita contra la violència masclista després del seu agreujament per la pandèmia".

Aquest divendres, després de la sessió d'obertura de la mà dels advocats especialistes en dret penal, Juan Ospina i Beatriz Uriarte, se celebrarà una altra taula redona sobre la ciberviolència de gènere amb la presidenta de l'Associació STOP Violència de gènere digital, Encarni Iglesias, la capità de la Guàrdia Civil Mª José Garrido i la tècnica en Màrqueting Digital de la Fundació Aprender a Mirar, Anna Plans. Finalment, el magistrat del Tribunal Suprem, Vicente Magro, impartirà una conferència entorn de la delinqüència sexual online.