Condemnat a 9 anys de presó per agredir sexualment la seua fillastra, menor d'edat i amb una discapacitat, a Castelló

La Secció Segona de l'Audiència Provincial de Castelló ha condemnat a nou anys de presó, per un delicte continuat d'agressió sexual a menor de 16 anys amb prevaliment i un altre de maltractament habitual en l'àmbit familiar, a un home que va sotmetre a tocaments mitjançant l'ús de la força a la filla, menor d'edat i amb una discapacitat, de la seua parella sentimental.

La Sala li imposa el pagament d'una indemnització de 15.000 euros a la víctima pels danys morals que va patir, així com la prohibició d'acostar-se a menys de 500 metres o de comunicar-se amb ella per qualsevol mitjà durant un total de 20 anys.

El condemnat queda a més inhabilitat per a l'exercici de qualsevol professió o ofici, siga o no retribuït, que comporte contacte regular i directe amb menors d'edat durant sis anys i haurà de complir pel mateix període una mesura de llibertat vigilada.

L'home convivia amb la seua parella sentimental i amb la filla d'aquest, respecte de la qual exercia com a padrastre, en un domicili de Castelló. Segons el relat de fets provats de la sentència, inicialment l'acusat li va donar un tracte correcte a la xiqueta, que patia una discapacitat visual d'un 80 per cent i un trastorn del llenguatge.

No obstant açò, quan la víctima va complir els 14 anys, el penat va començar a sotmetre-la a constants actes de violència física i contra la seua integritat moral.

L'home aprofitava els moments en els quals la mare s'absentava de la vivenda per motius de treball per a donar-li punyades a la cara, patades a les cames i estretes al coll a la menor, a la qual en una ocasió va arribar també colpejar amb un cinturó a l'esquena. A més, segons la resolució judicial, es va aprofitar que la xiqueta estava desvalguda per a acoquinar-la amb humiliacions i insults.

L'any 2017, quan la perjudicada tenia 15 anys, en almenys dos ocasions, l'home la va tirar al sòl en una zona comuna de la casa, es va col·locar damunt d'ella per a véncer la seua resistència i la va agredir sexualment.

El condemnat li deia que feia això per a jugar o per a ensenyar-li formes de protecció davant dels homes. La sentència no és ferma i es pot recórrer davant la Sala civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.