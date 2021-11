La XDLA denuncia que la falta de oficialidad supone que Asturias no reciba ayudas para su sector audiovisual

Este martes se anunció que la Ley Audiovisual recogerá que un mínimo del 6% de los contenidos de las plataformas prestadores de servicios audiovisuales por catálogo tendrán que ser en gallego, catalán o vasco. Además, tendrán que incluir contenidos doblados o subtitulados a estos idiomas. Para esto, se crearán incentivos, como un impuesto del 5% para la producción audiovisual, del que el 10% será para fomentar la producción audiovisual en lenguas cooficiales.

"Por la falta de oficialidad, las productoras de esta tierra no podrán acceder a esas partidas", han indicado desde la XDLA a través de nota de prensa. Así, han criticado la "pasividad" del Gobierno asturiano por no negociar con el Gobierno central o el PSOE que la ley haga referencia a las lenguas propias que no son oficiales, como el asturiano.

Por otro lado, han indicado desde la XDLA, el Ejecutivo autonómico mantiene la reforma del Estatuto de Autonomía "paralizada", por lo que han reclamado a los grupos parlamentarios favorables a la reforma "que agilicen el proceso para que el asturiano sea oficial antes de la entrada en vigor de la Ley Audiovisual".

La XDLA ha destacado la importancia del doblaje y el subtitulado para la normalización del asturiano y han recordado que son "muchos" los puestos de trabajo que generaría una industria dedicada a esos menesteres. En ese sentido, han reclamado también que TPA incluya entre sus contenidos películas infantiles y dibujos animados doblados al asturiano porque "así lo dice la legislación que hoy está vigente sin falta de aprobar ninguna Ley Audiovisual".