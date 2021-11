López Miras pide al Gobierno central que establezca un "criterio único" respecto al Certificado Covid

"Ahora que empieza otra vez a ponerse difícil la situación derivada de la pandemia y que parece que iniciamos esta sexta ola, el Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a cometer los errores que ya cometió el año pasado durante la pandemia", ha aseverado el presidente murciano.

A su juicio, Sánchez "vuelve a desentenderse, vuelve a lavarse las manos y vuelve a decir que no van a tomar ninguna decisión respecto al Certificado Covid".

En opinión de López Miras, "lo más eficiente para seguir luchando contra la pandemia es tomar decisiones a nivel nacional, como está pasando en Francia, Italia o Alemania con el Certificado Covid".

"No puede ser que, en unas semanas, estemos desplazándonos de comunidad en comunidad y en cada una de ellas haya unos requisitos diferentes respecto a la vacunación o el Certificado Covid", según López Miras, quien cree que "esto, desde luego, no va a ser eficaz, no va a ser útil y no va hacer que seamos efectivos para poder reducir los contagios y luchar contra la pandemia".

En este sentido, ha vuelto a pedir al Gobierno central, a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y a Sánchez "que tomen una decisión coordinada para todo el país respecto al Certificado Covid; que no haya 17 estrategias diferentes".