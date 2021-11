El estudiante universitario busca un aprendizaje "experimental" y si no lo encuentra "abandona"

En una entrevista a Europa Press, Asensio ha indicado que se está produciendo "un cambio claro, los estudiantes jóvenes no se sienten cómodos con la enseñanza tradicional en la que el profesor es un mero transmisor".

Ha señalado cómo "necesitan palpar que lo que están estudiando va a repercutir en su empleabilidad" y si la formación es "excesivamente teórica no continúan" porque "no tienen paciencia para seguir con una formación que no les aporta valor desde su criterio".

En este sentido, ha explicado que buscan "la inmediatez en todo, tienen una visión cortoplacista, son incluso impacientes", algo que ocurre, también, "con las correcciones de exámenes o de actividades".

Todo tiene que ser "inmediato" y "se nota que son nativos digitales", por lo que no quieren que les cuenten algo puedan ver en Internet; "son muy autodidactas".

"Tienes que darles un valor diferencial, un aprendizaje más experimental, que tenga una conexión con el mundo real, usar herramientas didácticas diferentes", ha explicando apuntado a uso de la gamificación como herramienta que funciona.

Así, ha considerado que "las clases tienen que ser de impacto" con resolución de problemas en tiempo real; una "clase invertida" en la que se usen herramientas que completen la formación teórica.

Para Asensio, "debe cambiar el paradigma, la tasa de abandono de los jóvenes en universidad es muy alta", por lo que aquellas universidades que no adapten su metodología perderán alumnos, porque los estudiantes de hoy en día "no son de aguantar, por ese sentido de urgencia".

Se trata de "usar metodologías atractivas para que el alumno se forme en ese pensamiento crítico fundamental; pero de forma distinta, no por vías tradicionales, aunque éstas se mantenga, pero con una experiencia de aprendizaje que tiene que ser distinta".