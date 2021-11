Dos criminólogos de Policía Local participan en Chicago en el Encuentro Anual de la Sociedad Americana de Criminología

Dos criminólogos de la Policía Local de Murcia están participando en la ciudad de Chicago (EEUU) en el prestigioso Encuentro Anual de la Sociedad Americana de Criminología (Annual Meeting of the American Society of Crimonology).