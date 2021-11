Que baje el nivel de anticuerpos no significa tener menor protección frente al coronavirus, aseguran los expertos

"En general, los niveles de anticuerpos están disminuyendo, pero no su capacidad para proteger contra la infección -asegura Ted Ross, autor principal y director del Centro de Vacunas e Inmunología de la UGA-. La calidad sigue ahí aunque la cantidad total haya bajado".

El estudio ha comprobado que la vacunación da lugar a una respuesta inmunitaria significativamente más robusta que la observada en las personas que contrajeron el coronavirus de forma natural.

Los participantes vacunados mostraron niveles más altos de anticuerpos neutralizantes, que sirven de vigías de los virus y alertan al sistema inmunitario del organismo cuando ha sido infectado. Los anticuerpos de estas personas también eran más eficaces a la hora de unirse al virus, lo que impide que se fije e infecte las células.

Además, el estudio demostró que para la mayoría de las personas infectadas por el virus, una sola inyección de la vacuna de Moderna o Pfizer era suficiente para hacerlas totalmente inmunes al coronavirus. Sin embargo, algunos pueden necesitar ambas inyecciones para estar totalmente protegidos, y actualmente no hay forma de saber quiénes lo están o no. Por lo tanto, Ross recomienda que todo el mundo -incluso los que han tenido COVID-19- reciba la segunda vacuna. "No hace daño recibir la segunda", puntualiza.

La investigación forma parte de un programa de vigilancia a gran escala y de varios años de duración con más de 3.100 participantes de entre 18 y 90 años. Cada mes dan muestras de sangre y saliva para que los investigadores puedan seguir su respuesta inmunitaria a la vacunación o a la infección natural.

"La conclusión es que, aunque los anticuerpos disminuyan, la calidad de los mismos sigue protegiendo contra la enfermedad grave y la hospitalización -afirma Ross, que también es profesor de la Facultad de Veterinaria de la UGA-. A la gente le preocupaba que, si los niveles de anticuerpos disminuían, uno volviera a ser susceptible al virus. Pero ahora mismo no parece ser el caso de la mayoría de la gente".

¿QUIÉN NECESITA UNA VACUNA DE REFUERZO CONTRA EL COVID-19?

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, han recomendado recientemente la aplicación de vacunas de refuerzo a los adultos mayores, a los que padecen enfermedades subyacentes y a las personas que trabajan o viven en entornos de alto riesgo si han recibido la serie de vacunas de Moderna o Pfizer hace seis o más meses. La agencia también recomienda un refuerzo para todos los que recibieron la vacuna COVID-19 de Johnson & Johnson/Janssen de una sola dosis.

Algunos expertos en atención sanitaria se preguntan si el acceso a los refuerzos debe ampliarse a todos debido a la incertidumbre sobre la eficacia a largo plazo de las vacunas para evitar la enfermedad. Pero las personas que se vacunaron en primavera y no cumplen los requisitos para recibir un refuerzo no deben entrar en pánico.

"No sé qué ocurrirá dentro de seis o doce meses, pero ahora mismo, si te vacunaste en primavera, deberías tener anticuerpos protectores -señala Ross-. Los ancianos tienden a perder su inmunidad más rápidamente. También lo vemos con la gripe. Por eso tienen que volver a vacunarse. Los más jóvenes pueden mantenerla durante más tiempo".

Dicho esto, apuntan que quien sea elegible para recibir un refuerzo debe hacerlo. "Mi actitud es que si te la ofrecen, deberías ponértela. No te puede hacer daño -recomienda Ross-. Y, por desgracia muchas de vacunas se tiran a la basura porque han llegado a su fecha de caducidad. Es una lástima que no las enviemos a todo el mundo para otras personas que las necesitan, pero si la alternativa es tirarla, yo digo que te pongas una vacuna de refuerzo".

Además de recibir la serie de vacunas contra el COVID-19, el distanciamiento social y el uso de mascarillas siguen siendo una de las formas más importantes de detener la propagación de la enfermedad.