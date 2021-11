Los ingresos en planta en CyL llegan a máximos desde primeros de septiembre mientras las UCI siguen en mínimos

Así se puede observar en los datos de la web de Situación epidemiológica de la Junta de Castilla y León, recogidos por Europa Press.

Según los datos de situación de los hospitales, este miércoles han ingresado en planta 25 nuevos pacientes con COVID-19, lo que supone la cifra más alta en un día desde el 2 de septiembre de este año, cuando entraron 28 personas.

En cualquier caso, la cifra es una tercera parte menor que el máximo de ingresos en planta durante la 'quinta ola' -81 pacientes nuevos el 27 de julio- y casi diez veces inferior al máximo de 2021 -231 el día 23 de enero-. Cabe recordar que el día con más ingresos notificados de toda la pandemia fue el 26 de marzo de 2020, con 415.

El incremento de contagios que se ha experimentado desde hace unos diez días comienza a notarse claramente en las cifras de hospitalizados, con este máximo de 25 ingresos en una jornada y con una ocupación total de 120 pacientes, la más alta desde el 15 de septiembre y justo el doble que la registrada el 30 de octubre.

Sin embargo, en las unidades de críticos no solo no se ha notado el impacto del incremento de los ingresos, sino que la ocupación se mantiene en registros mínimos, con 17. De hecho, en los últimos cuatro días han ingresado cinco pacientes nuevos en estas áreas, que en los hospitales de Palencia, Salamanca, Soria y Zamora no tienen enfermos con COVID-19.

La cifra total de 17 pacientes en UCI ya se había alcanzado varias jornadas en las últimas dos semanas y es la más baja desde el 24 de agosto de 2020.

Mientras tanto, la incidencia acumulada del COVID-19 sigue al alza en Castilla y León y roza ya los 100 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, al situarse según la actualización de este miércoles en 97,5.

La provincia de Ávila lleva ya varios días por encima de los 150 casos por 100.000, y este miércoles llega a los 179. Le sigue Burgos, con 145; Valladolid, con 105; Segovia, con 99; León, con 78; Salamanca, con 73; Palencia, con 72; y con los registros más bajos de la comunidad Zamora, con 48; y Soria, con 47.