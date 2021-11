La Policía Nacional recomienda a los sanitarios lugares de trabajo con vías de salida abiertas ante posible agresiones

Es uno de los consejos que la Policía Nacional ha ofrecido a los sanitarios oscenses en el marco de las jornadas formativas para prevenir agresiones a sanitarios que está llevando a cabo en la cuidad de Huesca y en Jaca.

Además, para facilitar la protección propone retirar objetos arrojadizos o tener al alcance las herramientas de petición de auxilio. También se ofrecen recomendaciones como evitar actuar en solitario con una persona violenta o que presente signos de nerviosismo o agresividad, usar técnicas de contención verbal con un lenguaje moderado, conciliador y con un tono calmado, no continuar una discusión y no enfrentarse a personas que acudan a la consulta armadas.

El presidente del Colegio de Médicos de Huesca, José Borrel, ha sostenido que la COVID-19 ha influido mucho en este tipo de comportamientos. "Somos conscientes que la población, por distintos movtivos, no está recibiendo la atención sanitaria que nos gustaría y no podemos y no porque no estemos haciendo nada, sino porque si estamos en una cosa no podemos estar en otra. En la población hay nerviosismo y vemos malas formas".

En caso de producirse una agresión, la Policía Nacional ha incidido en presentar la denuncia sin demora. Los profesionales de la salud tienen a su disposición el número de teléfono, 091, y un correo electrónico específico 'ucsp.ipnsadjunto@policia.es' del equipo nacional del interlocutor Policial Sanitario para formular sus consultas sobre agresiones y otros problemas de seguridad.

Las dos primeras charlas se han dado en Huesca y en Jaca y la tercera tendrá lugar este miércoles en el hospital Universitario San Jorge de Huesca a las 13.30 horas. El objetivo es formar en la prevención y en la adquisición de hábitos de seguridad y de concienciación sobre la importancia de su denuncia.