Blanco dice que Cantabria ha logrado mejoras para sus productores en la negociación con el Ministerio sobre la PAC

"No estoy de acuerdo con parte de la PAC pero hemos acercado posturas", ha afirmado este lunes en el Pleno del Parlamento el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, el regionalista Guillermo Blanco, al ser cuestionado por el diputado popular Pedro Gómez sobre los criterios del Ejecutivo regional en relación a las negociaciones con el Ministerio en relación a la reforma de la PAC.

Blanco ha resaltado que se han conseguido "acuerdos importantes" en lo referente a los ecoesquemas y al pago redustributivo y también en lo que tiene que ver con la protección del sector lácteo.

El consejero ha señalado que Cantabria ha logrado una diferenciación de la región costera que logra neutralizar en buena medida el impacto de la futura convergencia exigida por la reglamentación comunitaria para la futura ayuda básica.

Además, ha destacado que "por primera vez" Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco han firmado un documento para pedir al Ministerio que recoja las "peculiaridades" de la Cornisa Cantábrica, "dando ejemplo" de cómo cuatro territorios gobernados por distintos colores políticos se ponen de acuerdo.

"Eso nos ha dado una atención especial por parte del Ministerio, no lo dude, y nos ha dado fortaleza para negociar", ha asegurado Blanco.

Pese a todo, el consejero ha reconocido que la nueva PAC tendrá "menos dinero" para los Estados miembros, un contexto en el que, según ha dicho, habrá que luchar para que las "peculiaridades de Cantabria estén reconocidas".

El consejero ha señalado que se van a seguir celebrando reuniones, ya eminentemente más técnicas, y Cantabria trabajará para conseguir "los mejores reales decretos posibles" así como los reglamentos para el reparto.

El diputado del PP le ha pedido que convoque a las organizaciones profesionales agrarias (OPAS) para informarles del resultado de las sectoriales y reuniones mantenidas y darles así "certidumbre" y exponerles lo que está negociando y que sepan los ganaderos "lo que se les viene".

Como respuesta, Blanco ha asegurado que mantiene "más que informadas" a las OPAs y cooperativas sobre estas negociaciones y lo seguirá haciendo. "Veo que a quien no tienen informado es a usted", ha replicado el consejero a Gómez.

Por su parte, el diputado del PP ha anunciado que la próxima semana llevará al Pleno una iniciativa para pedir que "se haga una reforma de la PAC que no perjudique los intereses de Cantabria", que espera que sea apoyada por todos los grupos.

PLAN CORRESPONSABLES

Por otro lado, el Grupo Parlamentario Mixto-Vox ha presentado una interpelación relativa a criterios y medidas para el fomento de la natalidad y ayudas a familias numerosas.

El vicepresidente del Gobierno, Pablo Zuloaga, ha defendido que "si queremos aumentar la natalidad tenemos que avanzar en igualdad" para que las mujeres se incorporen al mercado laboral y puedan desarrollar una vida "plena".

Así, se ha referido a la partida en los Presupuestos de 2021 de 1,6 millones de euros para fomentar la natalidad y ayudar a las familias numerosas y monoparentales, de los que se han asignado hasta la fecha 1,1.

También ha recordado que el Gobierno de Cantabria, con apoyo del Ejecutivo central, va a desarrollar el Plan Corresponsables para facilitar la conciliación laboral y familiar, que prevé para la región una partida de más de 3,5 millones de euros y en el que ya se está trabajando en el diseño y reparto con los ayuntamientos y mancomunidades.

El diputado de Vox Armando Blanco ha echado en cara a Zuloaga no haber contestado a su interpelación y el vicepresidente ha manifestado "se ve que usted no piensa en las mujeres, pero es que sin mujeres no hay niños", lo que ha levantado las protestas de Blanco, quien ha solicitado sin éxito que retirara lo dicho.

Este desencuentro entre ambos ha provocado la intervención del presidente del Parlamento, Joaquín Gómez, quien ha amenazado al diputado de Vox con expulsarle del hemiciclo si seguía interrumpiendo al vicepresidente durante su turno de palabra.