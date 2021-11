Unidas Podemos dice que los Presupuestos "condenan" a la provincia al "vagón de cola" de la recuperación

La secretaria de Acción Institucional y Municipalismo de Podemos Andalucía y portavoz de Unidas Podemos por Andalucía, Alejandra Durán, ha rechazado los Presupuestos aprobados por el Gobierno andaluz, de PP y Cs, al entender que, en el actual contexto de crisis social y económica, "no van en la línea de lo que debe ser una recuperación justa e inclusiva".

Durán ha lamentado en una nota de prensa que el Gobierno andaluz "haya dejado pasar una oportunidad de oro", ya que a pesar de que Andalucía cuenta con un contexto favorable a nivel fiscal y económico, con la disponibilidad de fondos europeos y del Gobierno central, "las cuentas de Moreno Bonilla reducen los recursos propios, mermando nuestra autonomía financiera, y siguen sin apostar por un cambio de modelo productivo, por el blindaje de los servicios públicos o por el refuerzo y el fortalecimiento del empleo".

Para Durán, los presupuestos "no solo no van a contribuir como deberían a salir de la crisis social y económica, sino que, al incidir reiteradamente sobre el mismo modelo productivo, ahondan una vez más en la precariedad, en la estacionalidad y la fragilidad, insistiendo en una fórmula fracasada que transita por el camino opuesto a la recuperación económica y que pone de manifiesto que la Junta de Andalucía no da para más".

El parlamentario de Unidas Podemos por Andalucía Jesús Fernández ha afeado por su parte al consejero de Hacienda, Juan Bravo, que "ignore" los problemas de la provincia, ya que, a su juicio, "las cuentas agravan y aseveran los problemas que vienen padeciendo las vecinas y vecinos en Granada". Así, ha añadido que, a pesar de las inversiones que han llegado desde la Unión Europea y desde el Gobierno central, "los presupuestos no están provincializados ni recogen partidas imprescindibles a nivel sanitario y educativo".

Fernández ha rescatado alguno de "los olvidos" de la Junta, incluyendo la construcción de un nuevo instituto en Albolote, la ampliación de su centro de salud o la edificación del Parque de Salud de Nueva Granada. Según el diputado, son sólo algunos ejemplos de la "nula voluntad de atender las necesidades reales de la provincia por parte del Ejecutivo". "Debemos tomarnos como un acto de fe que la Junta escuche los problemas de nuestros municipios".